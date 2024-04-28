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В МЗС підтвердили вбивство двох українських військових у Німеччині

Київ • УНН

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У німецькому місті Мурнау-ам-Штафельзеє загинули двоє українських військовослужбовців, які проходили медичну реабілітацію, повідомляє міністерство закордонних справ України.

За попередніми даними, загиблі українські громадяни в німецькому місті Мурнау-ам-Штафельзее є військовослужбовцями, які проходили медичну реабілітацію. Українські консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких служили загиблі, та встановлюють звʼязок із їхніми рідними. Про це йдеться в офіційній заяві МЗС України, передає УНН.

Як повідомляється, 27 квітня в місті Мурнау-ам-Штафельзее, федеральна земля Баварія, ФРН, на території місцевого торгівельного центру внаслідок ножових поранень було вбито двох громадян України, чоловіків 1987 та 2001 років народження.

За інформацією Генерального консульства України у Мюнхені, поліція Гарміш-Партенкірхен затримала за підозрою у вчиненні подвійного вбивства 57-річного громадянина рф. Наразі триває слідство.

За попередніми даними, загиблі громадяни були військовослужбовцями, які проходили медичну реабілітацію в Німеччині. Українські консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких служили загиблі, та встановлюють звʼязок із їхніми рідними

йдеться у повідомленні МЗС. 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив департаменту консульської служби МЗС і Генеральному консульству в Мюнхені тримати справу на особливому контролі та перебувати у постійному контакті з правоохоронними органами ФРН, аби вбивця поніс покарання за всією суворістю закону. 

Глава МЗС також висловив вдячність німецьким правоохоронцям за оперативне затримання підозрюваного.

Вбивство двох українців у Німеччині: підозрюваного росіянина відправили під варту 28.04.24, 16:09 • 83923 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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