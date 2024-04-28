В МИД подтвердили убийство двух украинских военных в Германии

По предварительным данным, погибшие украинские граждане в немецком городе Мурнау-ам-Штафельзее есть военнослужащими, которые проходили медицинскую реабилитацию. Украинские консулы уточняют информацию о подразделениях, в которых служили погибшие, и устанавливают связь с их родными. Об этом говорится в официальном заявлении МИД Украины, передает УНН.

Как сообщается, 27 апреля в городе Мурнау-ам-Штафельзее, федеральная земля Бавария, ФРГ, на территории местного торгового центра в результате ножевых ранений были убиты двое граждан Украины, мужчин 1987 и 2001 годов рождения.

По информации Генерального консульства Украины в Мюнхене, полиция Гармиш-Партенкирхен задержала по подозрению в совершении двойного убийства 57-летнего гражданина рф. Сейчас продолжается следствие.

По предварительным данным, погибшие граждане были военнослужащими, которые проходили медицинскую реабилитацию в Германии. Украинские консулы уточняют информацию о подразделениях, в которых служили погибшие, и устанавливают связь с их родными - говорится в сообщении МИД.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил департаменту консульской службы МИД и Генеральному консульству в Мюнхене держать дело на особом контроле и находиться в постоянном контакте с правоохранительными органами ФРГ, чтобы убийца понес наказание по всей строгости закона.

Глава МИД также выразил благодарность немецким правоохранителям за оперативное задержание подозреваемого.

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