Убийство двух украинцев в Германии: подозреваемого россиянина отправили под стражу

Задержанный по делу об убийстве двух украинцев в немецком городе Мурнау 57-летний россиянин сейчас находится под стражей. Следственный судья выдал ордер на его арест по запросу прокуратуры. Об этом в воскресенье сообщила полиция Южной Верхней Баварии, пишет BR24, передает УНН.

Детали

Как отмечается, сразу после выдачи ордера обвиняемого поместили в исправительный центр.

В заявлении полиции говорится, что правоохранители пока не могут предоставить никакой информации относительно того, что предшествовало преступлению или мотивы россиянина.

По данным полиции, поздно вечером в субботу, 27 апреля, на территории торгового центра были обнаружены два человека с серьезными ножевыми ранениями. К моменту прибытия экстренных служб один из пострадавших, 36-летний мужчина, уже скончался. Второго пострадавшего, 23-летнего мужчину, реанимировали на месте и доставили в больницу. Впрочем он также скончался от полученных тяжелых травм.

По словам представителя полиции, сначала преступник сбежал. Во время розыскных мероприятий 57-летнего подозреваемого задержали в своей квартире неподалеку от места преступления.

По данным полиции, вероятный преступник - гражданин россии. Оба погибших - украинцы и проживали в районе Гармиш-Партенкирхен. По словам полиции, пока непонятно, были ли трое мужчин знакомы друг с другом и не возникла ли ссора в связи с агрессивной войной россии против Украины.

"Если выяснится, что основой ссоры была агрессивная война россии против Украины, нарушающая международное право, это станет катастрофой для региона, - пояснил лидер парламентской группы "Свободные избиратели" Флориан Штрайбль.

В Германии возле ТЦ убили двух украинцев: подозревают 57-летнего россиянина