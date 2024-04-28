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Убийство двух украинцев в Германии: подозреваемого россиянина отправили под стражу
57-летний россиянин находится под стражей после того, как его арестовали за убийство двух украинцев в немецком городе Мурнау.
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россияне атаковали промышленный объект в Запорожье, обошлось без жертв.
Сирский: ситуация на фронте обострилась. Враг имеет тактические успехи на некоторых направлениях
На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои: враг задействовал до четырех бригад на Покровском и Кураховском направлениях, пытаясь продвинуться на запад от Авдеевки и Марьинки в направлении Покровска и Курахово.
Глава МИД Польши надеется на передачу Украине немецких ракет Taurus после поставок США ATACMS
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский надеется, что Германия пришлет Украине ракеты большой дальности Taurus, вдохновившись решением США о поставках ракет ATACMS.
За последний месяц россияне нанесли энергетике Украины ущерб на миллиарды гривен - Минэнерго
Российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины за последний месяц нанесли ущерб на миллиарды гривен.
Британия: в войне против Украины 450 тысяч российских солдат погибли или получили ранения
По оценкам Великобритании, с начала полномасштабного вторжения в войне против Украины погибло или было ранено около 450 000 российских солдат и уничтожено более 10 000 единиц бронетехники.
В набережных челнах в рф произошел пожар в промзоне: на заводе КамАЗ опровергают, что это у них
Пожар вспыхнул в промышленной зоне вблизи автомобильного завода КАМАЗ в российском городе Набережные Челны, вызвав густой черный дым, видимый издалека, но КАМАЗ опроверг сообщения о пожаре на своем автосборочном заводе.
Двое детей-гимнастов сорвались с 3-метровой высоты и упали на арену цирка в Запорожье: полиция открыла производство
Двое детей-гимнастов в возрасте 15 и 12 лет, упали с 3-метровой высоты во время циркового представления в Запорожье и получили травмы, что стало поводом для полицейского расследования инцидента.
Британская разведка проанализировала отмену россией марша "бессмертный полк" к 9 мая
Марш «бессмертный полк» и парады ко Дню Победы в нескольких западных регионах России были отменены из соображений безопасности, вероятно, из-за уязвимости к ударам беспилотников и потенциальных протестов против войны в Украине.
В Киеве ночью произошел взрыв возле многоэтажки: два человека ранены, полиция подозревает подрыв гранаты
Двое мужчин получили ранения в результате взрыва гранаты возле многоэтажки в Святошинском районе Киева, в связи с чем полиция начала расследование.