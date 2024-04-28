Вбивство двох українців у Німеччині: підозрюваного росіянина відправили під варту
Київ • УНН
57-річний росіянин перебуває під вартою після того, як його заарештували за вбивство двох українців у німецькому місті Мурнау.
Затриманий у справі про вбивство двох українців у німецькому місті Мурнау 57-річний росіянин наразі перебуває під вартою. Слідчий суддя видав ордер на його арешт за запитом прокуратури. Про це в неділю повідомила поліція Південної Верхньої Баварії, пише BR24, передає УНН.
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Як зазначається, відразу після видачі ордера обвинуваченого помістили у виправний центр.
У заяві поліції йдеться, що правоохоронці поки що не можуть надати жодної інформації щодо того що передувало злочину або мотиви росіянина.
За даними поліції, пізно ввечері в суботу, 27 квітня, на території торгового центру було виявлено двох людей із серйозними ножовими пораненнями. До моменту прибуття екстрених служб один із постраждалих, 36-річний чоловік, уже помер. Другого потерпілого, 23-річного чоловіка, реанімували на місці і доставили в лікарню. Втім він також помер від отриманих важких травм.
За словами представника поліції, спочатку злочинець утік. Під час розшукових заходів 57-річного підозрюваного затримали у своїй квартирі неподалік від місця злочину.
За даними поліції, ймовірний злочинець - громадянин росії. Обидва загиблих - українці і проживали в районі Гарміш-Партенкірхен. За словами поліції, поки незрозуміло, чи були троє чоловіків знайомі один з одним і чи не виникла суперечка у зв'язку з агресивною війною росії проти України.
"Якщо з'ясується, що підґрунтям сварки була агресивна війна росії проти України, що порушує міжнародне право, це стане катастрофою для регіону, - пояснив лідер парламентської групи "Вільні виборці" Флоріан Штрайбль.
У Німеччині біля ТЦ вбили двох українців: підозрюють 57-річного росіянина28.04.24, 09:49 • 86109 переглядiв