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Вбивство двох українців у Німеччині: підозрюваного росіянина відправили під варту

Вбивство двох українців у Німеччині: підозрюваного росіянина відправили під варту

Київ • УНН

 • 83922 перегляди

57-річний росіянин перебуває під вартою після того, як його заарештували за вбивство двох українців у німецькому місті Мурнау.

Затриманий у справі про вбивство  двох українців у німецькому місті Мурнау 57-річний росіянин наразі перебуває під вартою. Слідчий суддя видав ордер на його арешт за запитом прокуратури. Про це в неділю повідомила поліція Південної Верхньої Баварії, пише BR24, передає УНН

Деталі 

Як зазначається, відразу після видачі ордера обвинуваченого помістили у виправний центр. 

У заяві поліції йдеться, що правоохоронці поки що не можуть надати жодної інформації щодо того що передувало злочину або мотиви росіянина. 

За даними поліції, пізно ввечері в суботу, 27 квітня, на території торгового центру було виявлено двох людей із серйозними ножовими пораненнями. До моменту прибуття екстрених служб один із постраждалих, 36-річний чоловік, уже помер. Другого потерпілого, 23-річного чоловіка, реанімували на місці і доставили в лікарню. Втім він також помер від отриманих важких травм.

За словами представника поліції, спочатку злочинець утік. Під час розшукових заходів 57-річного підозрюваного затримали  у своїй квартирі неподалік від місця злочину.

За даними поліції, ймовірний злочинець - громадянин росії. Обидва загиблих - українці і проживали в районі Гарміш-Партенкірхен. За словами поліції, поки незрозуміло, чи були троє чоловіків знайомі один з одним і чи не виникла суперечка у зв'язку з агресивною війною росії проти України. 

"Якщо з'ясується, що підґрунтям сварки була агресивна війна росії проти України, що порушує міжнародне право, це стане катастрофою для регіону, - пояснив лідер парламентської групи "Вільні виборці" Флоріан Штрайбль.

У Німеччині біля ТЦ вбили двох українців: підозрюють 57-річного росіянина28.04.24, 09:49 • 86109 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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