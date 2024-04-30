Убийство украинских военных в Германии: один из погибших был бойцом ДШВ

Одним из украинских военных, погибших в Германии 27 апреля, был военнослужащий 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВС Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Детали

Установлена личность одного из военнослужащих, погибших в Германии в городе Мурнау. Им является наш собрат - военнослужащий 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВС Украины - рассказали в ДШВ.

Военные рассказали, что мужчина в 2023 году он был ранен в боях за Белогоровку, после чего проходил лечение и реабилитацию в Германии.

Командование приносит искренние соболезнования родственникам и друзьям погибшего военнослужащего.

Напомним,

В немецком городе Мурнау, на территории торгового центра, 27 апреля нашли двух украинцев с ножевыми ранениями. От тяжелых травм 36-летний мужчина скончался на месте, а второй 23-летний пострадавший скончался вечером в соседней больнице. По подозрению в этом задержан 57-летний подозреваемый. Подозреваемый является гражданином России.