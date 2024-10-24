Вбивство у Німеччині двох українських військових: проти росіянина висунули обвинувачення

57-річного росіянина судять за вбивство двох українських військовослужбовців у німецькому Мурнау у квітні цього року. На думку слідчих, мотивом злочину стала "ображена національна гордість". Про це УНН повідомляє із посиланням на Euronews.

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У квітні чоловік зарізав двох українських солдатів на вулиці в невеликому містечку Мурнау у Верхній Баварії. Військові проходили реабілітацію після поранень в травматологічній клініці.

Ймовірний злочинець - 57-річний громадянин росії, який проживає в Німеччині з 1990-х років. Прокуратура Мюнхена висунула проти нього обвинувачення у вбивстві.

За даними слідства, росіянин і двоє українців віком 23 і 36 років були знайомі один з одним. В той день вони разом випивали. Між ними виникла суперечка про війну в Україні.

Обвинувачений вирішив, що військові "зачепили його національну гордість". За словами слідчих баварського Центрального управління по боротьбі з екстремізмом і тероризмом (ZET), він був затятим прихильником агресивної війни росії і націоналістом.

За повідомленнями ЗМІ, обвинувачений потім покинув чоловік, пішов у свою квартиру, втім повернувся з ножем і напав на двох солдатів. Один із них помер одразу на місці події, інший - трохи пізніше в лікарні.

Ймовірний злочинець був заарештований у своїй квартирі незабаром після нападу і відтоді перебуває під вартою.



Нагадаємо

27 квітня в німецькому місті Мурнау, на території торгового центру знайшли двох українців з ножовими пораненнями. Від тяжких травм 36-річний чоловік помер на місці, а другий 23-річний потерпілий помер увечері в сусідній лікарні. За підозрою у цьому затримали 57-річного громадянина рф.

Зазначається, що один із загиблих українських військових служив у Десантно-штурмових військах та отримав поранення у боях за Білогорівку.