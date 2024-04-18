В Германии задержали двух агентов рф, которые планировали сорвать военную помощь Украине

В Баварии задержали двух шпионов, которые работали на спецслужбы россии и хотели устроить диверсии на объектах военной инфраструктуры, чтобы подорвать поддержку Украины. Об этом сообщает Spiegel, пишет УНН.

Детали

Федеральный генеральный прокурор Йенс Роммель арестовал двух подозреваемых, которые планировали диверсионные операции в Германии по заказу российской спецслужбы. Как стало известно изданию, полиция задержала подозреваемых в Байройте.

Отмечается, что главным подозреваемым оказался 39-летний россиянин немецкого происхождения Дитер С. из Баварии. Федеральная прокуратура обвиняет его в том, что он действовал как агент секретной службы для диверсионных целей на военных объектах.

Следователи убеждены, что Дитер С. с октября 2023 года общался с контактными лицами из российских спецслужб относительно диверсионных операций в Германии. Утверждают, что он согласился осуществить поджоги и подрывы военной инфраструктуры, оружейных заводов и промышленных объектов.

В центре внимания были, в частности, транспортные пути, которые используют для перевозки грузов военного назначения. Целью запланированных атак было подорвать немецкую поддержку Украины, - говорится в сообщении.



Считают, что сообщником Дитера С. был 37-летний Александер Й., тоже российско-немецкого происхождения, которого федеральная прокуратура обвиняет в том, что он является агентом российской разведки.

По данным издания, один из объектов, за которыми шпионили задержанные, расположен в Графенвере в Баварии. Там, среди прочего, есть важный военный полигон, где армия США тренирует украинских военных, например, на основных боевых танках Abrams.

Напомним

Австрия столкнулась с одним из крупнейших шпионских скандалов за десятилетие из-за ареста бывшего сотрудника разведки, который раскрыл факты большой российской инфильтрации и недостаточного контроля со стороны официальных властей.