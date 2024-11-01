Немецкий гражданин уличен в шпионаже и терроризме в пользу россии
Киев • УНН
В Германии задержали гражданина Дитера С. за участие в "ДНР" и шпионаж в пользу рф. Подозреваемый следил за военными базами США и планировал диверсии на маршрутах поставки помощи Украине.
В Германии обвинили российского немца в терроризме и шпионаже в пользу рф. Об этом сообщает DW, передает УНН.
Детали
Гражданину Германии Дитеру С. предъявлено обвинение в терроризме за рубежом и подготовке к насильственным действиям, угрожающим безопасности государства. Как сообщает Генпрокуратура, с 2014 до 2015 года он участвовал в деятельности вооруженных формирований "ДНР", где, по данным следствия, был частью отряда, который прибегал к насилию в отношении гражданского населения.
Задержание Дитера С. произошло в Баварии весной 2024 года, но изначально по другому обвинению. Расследование показало, что Дитер С. вместе с соратником Александером Й. осуществляли шпионскую деятельность в пользу террористической страны, в частности наблюдали за американскими военными базами в Германии и планировали диверсии на транспортных маршрутах, используемых для передачи военной помощи Украине. Согласно обвинительному заключению, целью этих действий было нарушение поставок помощи Украине для противодействия российской агрессии.
Также подозреваемый признался в контактах с лицом, связанным с российской разведкой, и передавал ему данные об объектах для потенциальных диверсий на территории Германии. В Генпрокуратуре сообщили, что процесс по обвинению в шпионаже в пользу рф близится к завершению.
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