В Польше украинца приговорили к шести годам за решеткой за шпионаж в пользу рф
Киев • УНН
Гражданин Украины приговорен к 6 годам заключения и штрафу за шпионаж в пользу РФ. Он участвовал в группе, которая собирала информацию о помощи Украине через польские транспортные узлы.
В четверг, 26 сентября, в Польше суд приговорил гражданина Украины к лишению свободы и штрафу за участие в организованной группе, которая шпионила в пользу России. Об этом пишет УНН со ссылкой на PAP.
Детали
Люблинский суд приговорил Максима Л. к шести годам лишения свободы и штрафу в размере 15 тыс. злотых за участие в организованной группе для совершения преступлений против Республики Польша, шпионаж в пользу рф и хранение каннабиса
Его сообщник белорус получил срок в 2 года и 10 месяцев и 10 тыс. злотых.
Кроме того, подсудимые также должны уплатить по 5 тыс. злотых в Фонд помощи жертвам.
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Судья Мирослав Бжозовский, обосновывая еще неокончательный приговор, заявил, что участие подсудимых в преступной группировке не вызывает сомнений.
Это была организованная преступная группа во главе с неустановленным мужчиной по имени «Андрей», целью которой был сбор шпионской информации, которая использовалась для определения того, какая помощь и в каком количестве передается в Украину
Дополнение
Следователи установили, что фигуранты действовали в группе с января по март 2023 года с января по март 2023 года. Они устанавливали видеорегистраторы на жизненно важных трансграничных железнодорожных сообщениях, которыми перевозили военную и гуманитарную помощь в Украину.
В задачи группы также входило наблюдение за морскими портами в Гдыне, Гданьске, аэропортом в Ясенке и железнодорожным вокзалом в Жешуве.
Прокуратура отметила в обвинительном акте, что члены группы контактировали через сервис мгновенных сообщений Telegram с мужчиной, который представлялся «Андреем».
Напомним,
В Румынии мужчину арестовали по подозрению в шпионских действиях в пользу России. Он якобы наблюдал, фотографировал и передавал информацию о военных объектах в Румынии