В Польше украинца приговорили к шести годам за решеткой за шпионаж в пользу рф

В четверг, 26 сентября, в Польше суд приговорил гражданина Украины к лишению свободы и штрафу за участие в организованной группе, которая шпионила в пользу России. Об этом пишет УНН со ссылкой на PAP.

Детали

Люблинский суд приговорил Максима Л. к шести годам лишения свободы и штрафу в размере 15 тыс. злотых за участие в организованной группе для совершения преступлений против Республики Польша, шпионаж в пользу рф и хранение каннабиса

Его сообщник белорус получил срок в 2 года и 10 месяцев и 10 тыс. злотых.

Кроме того, подсудимые также должны уплатить по 5 тыс. злотых в Фонд помощи жертвам.

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Судья Мирослав Бжозовский, обосновывая еще неокончательный приговор, заявил, что участие подсудимых в преступной группировке не вызывает сомнений.

Это была организованная преступная группа во главе с неустановленным мужчиной по имени «Андрей», целью которой был сбор шпионской информации, которая использовалась для определения того, какая помощь и в каком количестве передается в Украину