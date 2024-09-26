В Польше украинца приговорили к шести годам за решеткой за шпионаж в пользу рф

ukenru
Эксклюзив
После админреформы имеем свою полицейскую станцию и собираемся строить новую амбулаторию - староста села на Киевщине
  •  47195 просмотра

После админреформы имеем свою полицейскую станцию и собираемся строить новую амбулаторию - староста села на Киевщине

Эксклюзив
Мошенничество считается доблестью. Эксперт рассказал, когда в Украине перестал работать институт деловой репутации
  •  67003 просмотра

Мошенничество считается доблестью. Эксперт рассказал, когда в Украине перестал работать институт деловой репутации

Эксклюзив
Более миллиона ветеранов вернется в будущем к экономически активной жизни - Минэкономики
  •  68776 просмотра

Более миллиона ветеранов вернется в будущем к экономически активной жизни - Минэкономики

Эксклюзив
Аудит Счетной палаты может стать основанием для увольнения Елены Думы с должности главы АРМА - нардеп
  •  66270 просмотра

Аудит Счетной палаты может стать основанием для увольнения Елены Думы с должности главы АРМА - нардеп

Ядерный шантаж и тревоги: что происходит перед встречей Зеленского и Байдена и представлением Плана победы
  •  102067 просмотра

Ядерный шантаж и тревоги: что происходит перед встречей Зеленского и Байдена и представлением Плана победы

Эксклюзив
Ситуация с и.о. замглавы ГНС Сокуром - пример того, как чиновники попирают законодательство - эксперт
  •  64478 просмотра

Ситуация с и.о. замглавы ГНС Сокуром - пример того, как чиновники попирают законодательство - эксперт

Эксклюзив
"Глянцевая прозрачность" АРМА: бывший глава общественного совета объяснил, почему сложил полномочия
  •  65688 просмотра

"Глянцевая прозрачность" АРМА: бывший глава общественного совета объяснил, почему сложил полномочия

Эксклюзив
На Киевщине детям-переселенцам нравится посещать местные школы и детские сады
  •  59229 просмотра

На Киевщине детям-переселенцам нравится посещать местные школы и детские сады

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как поменялся рынок недвижимости в Украине в последнее время
  •  59389 просмотра

Эксперт рассказал, как поменялся рынок недвижимости в Украине в последнее время

Российский дрон пролетел возле Ровенской АЭС - Энергоатом
  •  63510 просмотра

Российский дрон пролетел возле Ровенской АЭС - Энергоатом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине повторная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К, ВС ВСУ предупредили о пуске "Кинжала"

В Украине повторная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К, ВС ВСУ предупредили о пуске "Кинжала"

  •  34458 просмотра
Из-за обстрелов рф были обесточивания в 11 областях, применение графиков отключений не запланировано

Из-за обстрелов рф были обесточивания в 11 областях, применение графиков отключений не запланировано

  •  31782 просмотра
В Хмельницкой области слышны взрывы после предупреждения ПС ВСУ о "Кинжалах"

В Хмельницкой области слышны взрывы после предупреждения ПС ВСУ о "Кинжалах"

  •  34298 просмотра
Пентагон рекомендовал предоставить Украине боеприпасы с белым фосфором, но Белый дом отказался - СМИ

Пентагон рекомендовал предоставить Украине боеприпасы с белым фосфором, но Белый дом отказался - СМИ

  •  34413 просмотра
Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

  •  89802 просмотра
публикации
Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

  •  89802 просмотра
Ядерный шантаж и тревоги: что происходит перед встречей Зеленского и Байдена и представлением Плана победы

Ядерный шантаж и тревоги: что происходит перед встречей Зеленского и Байдена и представлением Плана победы

  •  102067 просмотра
ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

24 сентября 2024, 15:31  •  165878 просмотра
Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

24 сентября 2024, 14:03  •  164018 просмотра
Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

24 сентября 2024, 10:28  •  181803 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
SeaBaby теперь в Антарктиде: украинские полярники выбрали имя для новорожденного тюленя

SeaBaby теперь в Антарктиде: украинские полярники выбрали имя для новорожденного тюленя

  •  17927 просмотра
26 сентября: День альпаки, День рождения граммофона

26 сентября: День альпаки, День рождения граммофона

  •  125020 просмотра
25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

25 сентября 2024, 03:03  •  110932 просмотра
23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября 2024, 03:03  •  120348 просмотра
Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

23 сентября 2024, 02:56  •  117254 просмотра
Актуальное
В Польше украинца приговорили к шести годам за решеткой за шпионаж в пользу рф

В Польше украинца приговорили к шести годам за решеткой за шпионаж в пользу рф

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 16:44  •  5526 просмотра

Read in English

Гражданин Украины приговорен к 6 годам заключения и штрафу за шпионаж в пользу РФ. Он участвовал в группе, которая собирала информацию о помощи Украине через польские транспортные узлы.

В четверг, 26 сентября, в Польше суд приговорил гражданина Украины к лишению свободы и штрафу за участие в организованной группе, которая шпионила в пользу России. Об этом пишет УНН со ссылкой на PAP.

Детали

Люблинский суд приговорил Максима Л. к шести годам лишения свободы и штрафу в размере 15 тыс. злотых за участие в организованной группе для совершения преступлений против Республики Польша, шпионаж в пользу рф и хранение каннабиса

Его сообщник белорус получил срок в 2 года и 10 месяцев и  10 тыс. злотых.

Кроме того, подсудимые также должны уплатить по 5 тыс. злотых в Фонд помощи жертвам.

The Telegraph: разведка Британии сосредоточится на шпионах из России, Китая и Ирана2 июня 2024, 06:15 • 80383 просмотра

Судья Мирослав Бжозовский, обосновывая еще неокончательный приговор, заявил, что участие подсудимых в преступной группировке не вызывает сомнений.

Это была организованная преступная группа во главе с неустановленным мужчиной по имени «Андрей», целью которой был сбор шпионской информации, которая использовалась для определения того, какая помощь и в каком количестве передается в Украину

- отметил он.

Дополнение

Следователи установили, что фигуранты действовали в группе с января по март 2023 года с января по март 2023 года. Они устанавливали видеорегистраторы на жизненно важных трансграничных железнодорожных сообщениях, которыми перевозили военную и гуманитарную помощь в Украину.

В задачи группы также входило наблюдение за морскими портами в Гдыне, Гданьске, аэропортом в Ясенке и железнодорожным вокзалом в Жешуве.

Прокуратура отметила в обвинительном акте, что члены группы контактировали через сервис мгновенных сообщений Telegram с мужчиной, который представлялся «Андреем». 

Напомним,

В Румынии мужчину арестовали по подозрению в шпионских действиях в пользу России. Он якобы наблюдал, фотографировал и передавал информацию о военных объектах в Румынии

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Криминал и ЧПНовости Мира
lyublinЛюблин
telegramТелеграмма
ruminiyaРумыния
kitaiКитай
ukrainaУкраина
iranИран
polshaПольша