The Telegraph: разведка Британии сосредоточится на шпионах из России, Китая и Ирана

Власти Великобритании поручили национальной разведке страны МИ5 переориентироваться на борьбу со шпионами из Ирана, Китая и России. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на осведомленные источники, передает УНН.

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Такое решение Лондон принял ввиду войны России против Украины, растущего числа китайских агентов, а также использования Ираном организованной преступности.

Отмечается, что внутренний и международный терроризм остается приоритетом МИ 5, однако все больше ресурсов сейчас направляется на контрразведывательные операции против России, Китая и Ирана.

Британские министры попросили разведку переориентировать значительную часть своих усилий на борьбу со шпионажем, особенно с государственной угрозой со стороны Китая, России, а с недавних пор также Ирана. говорится в сообщении

Источники издания в МИ5 утверждают, что, например, агенты из Китая активно работают в академических кругах, среди студентов и преподавателей, в бизнесе и даже в искусстве. Еще один анонимный собеседник сказал, что до 20 сотрудников посольства Китая в Великобритании, вероятно, работают как шпионы.

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