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The Telegraph: розвідка Британії зосередиться на шпигунах з Росії, Китаю та Ірану

The Telegraph: розвідка Британії зосередиться на шпигунах з Росії, Китаю та Ірану

Київ • УНН

 • 80539 перегляди

Британська розвідка MI5 зосередить більше ресурсів на контррозвідувальних операціях проти шпигунів з Росії, Китаю та Ірану у зв'язку з російсько-українською війною, зростанням числа китайських агентів і діяльністю організованої злочинності в Ірані.

Влада Великої Британії доручила національній розвідці країни МІ5 переорієнтуватися на боротьбу зі шпигунами з Ірану, Китаю та Росії. Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на обізнані джерела, передає УНН.

Деталі

Таке рішення Лондон ухвалив з огляду на війну Росії проти України, кількість китайських агентів, що зростає, а також використання Іраном організованої злочинності.

Зазначається, що внутрішній і міжнародний тероризм залишається пріоритетом МІ5, проте все більше ресурсів зараз спрямовується на контррозвідувальні операції проти Росії, Китаю та Ірану.

Британські міністри попросили розвідку переорієнтувати значну частину своїх зусиль на боротьбу зі шпигунством, особливо з державною загрозою з боку Китаю, Росії, а віднедавна також Ірану.

йдеться у повідомленні

Джерела видання у МІ5 стверджують, що, наприклад, агенти з Китаю активно працюють в академічних колах, серед студентів і викладачів, у бізнесі та навіть у мистецтві. Ще один анонімний співрозмовник сказав, що до 20 співробітників посольства Китаю у Великій Британії, ймовірно, працюють як шпигуни.

Швейцарія посилить висилку російських шпигунів перед Самітом миру28.05.24, 15:18 • 42840 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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