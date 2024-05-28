Швейцарія посилить висилку російських шпигунів перед Самітом миру
Київ • УНН
Верхня палата парламенту Швейцарії підтримала пропозицію щодо висилання шпигунів, зокрема агентів російської розвідки під час підготовки до великого саміту, метою якого буде прокласти шлях до миру в Україні.
Верхня палата парламенту Швейцарії підтримала пропозицію щодо посилення заходів про висилку шпигунів, особливо агентів російської розвідки, оскільки Берн готується до проведення великого саміту, що спрямований на прокладання шляху до миру в Україні. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Зазначається, що парламентарії підтримали пропозицію "систематично висилати російських шпигунів та інших іноземних шпигунів" 32 голосами "за" і дев'ятьма "проти". Її також підтримала президентка Швейцарії Віола Амгерд у своєму зверненні до парламенту.
Іноземні держави повинні відчувати, що Швейцарія реагує на порушення їхньої безпеки й захищає себе,
Вона зазначила, що уряд хоче послідовно висилати агентів розвідки, діяльність яких загрожує безпеці Швейцарії або її ролі як приймаючої держави, підкресливши при цьому, що це не призведе до автоматичного прийняття рішень.
Депутатка від лівоцентристських соціал-демократів Франциска Рот заявила, що нейтральна Швейцарія є "магнітом" для шпигунів через концентрацію в країні міжнародних організацій. Вона додала, посилаючись на дані національних спецслужб, що це особливо стосується російських шпигунів.
Стверджуючи, що Швейцарія повинна продемонструвати "нульову толерантність" до шпигунства, Рот сказала, що пропозиція має слугувати зміцненню механізмів контролю і висилки шпигунів.
Нижня палата парламенту вже підтримала цю пропозицію в грудні, тепер уряд повинен діяти відповідно.
Нагадаємо
Швейцарія організовує Саміт миру в Україні 15-16 червня 2024 року, метою зустрічі глав держав і урядів є вироблення спільного розуміння шляху до справедливого та тривалого миру в Україні, заснованого на міжнародному праві.