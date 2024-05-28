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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Швейцария усилит высылку российских шпионов перед Саммитом мира

Швейцария усилит высылку российских шпионов перед Саммитом мира

Киев  •  УНН

28 мая 2024, 12:18  •  1651 просмотра

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Верхняя палата парламента Швейцарии поддержала предложение о высылке шпионов, в частности агентов российской разведки во время подготовки к большому саммиту, целью которого будет проложить путь к миру в Украине.

Верхняя палата парламента Швейцарии поддержала предложение по усилению мер о высылке шпионов, особенно агентов российской разведки, поскольку Берн готовится к проведению большого саммита, направленного на прокладывание пути к миру в Украине. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что парламентарии поддержали предложение "систематически высылать российских шпионов и других иностранных шпионов" 32 голосами "за" и девятью "против". Его также поддержала президент Швейцарии Виола Амгерд в своем обращении к парламенту.

Иностранные государства должны чувствовать, что Швейцария реагирует на нарушение их безопасности и защищает себя,

- заявила Амгерд.

Она отметила, что правительство хочет последовательно высылать агентов разведки, деятельность которых угрожает безопасности Швейцарии или ее роли как принимающего государства, подчеркнув при этом, что это не приведет к автоматическому принятию решений.

Депутат от левоцентристских социал-демократов Франциска Рот заявила, что нейтральная Швейцария является "магнитом" для шпионов из-за концентрации в стране международных организаций. Она добавила, ссылаясь на данные национальных спецслужб, что это особенно касается российских шпионов.

Утверждая, что Швейцария должна продемонстрировать "нулевую толерантность" к шпионажу, Рот сказала, что предложение должно служить укреплению механизмов контроля и высылки шпионов.

Нижняя палата парламента уже поддержала это предложение в декабре, теперь правительство должно действовать соответственно.

Напомним

Швейцария организует Саммит мира в Украине 15-16 июня 2024 года, целью встречи глав государств и правительств является выработка общего понимания пути к справедливому и прочному миру в Украине, основанного на международном праве.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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