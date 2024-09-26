У Польщі українця засудили до шести років за ґратами за шпигунство на користь рф
Київ • УНН
Громадянина України засуджено до 6 років ув'язнення та штрафу за шпигунство на користь РФ. Він брав участь у групі, яка збирала інформацію про допомогу Україні через польські транспортні вузли.
У четвер, 26 вересня, в Польщі суд засудив громадянина України до позбавлення волі та штрафу за участь в організованій групі, яка шпигувала на користь росії. Про це пише УНН з посиланням на PAP.
Деталі
Люблінський суд засудив Максима Л. до шести років позбавлення волі та штрафу в розмірі 15 тис. злотих за участь в організованій групі для вчинення злочинів проти Республіки Польща, шпигунство на користь рф та зберігання канабісу
Його спільник білорус отримав термін у 2 роки та 10 місяців і 10 тис. злотих.
Окрім того, підсудні також повинні сплатити по 5 тис. злотих до Фонду допомоги жертвам.
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Суддя Мирослав Бжозовський, обґрунтовуючи ще неостаточний вирок, заявив, що участь підсудних у злочинному угрупованні не викликає сумнівів.
Це була організована злочинна група на чолі з невстановленим чоловіком на ім'я "Андрєй", метою якої був збір шпигунської інформації, яка використовувалася для визначення того, яка допомога і в якій кількості передається в Україну
Доповнення
Слідчі встановили, що фігуранти діяли у групі з січня по березень 2023 року з січня по березень 2023 року. Вони встановлювали відеореєстратори на життєво важливих транскордонних залізничних сполученнях, якими перевозили військову та гуманітарну допомогу в Україну.
До завдань групи також входило спостереження за морськими портами в Гдині, Гданську, аеропортом в Ясьонці та залізничним вокзалом у Ряшеві.
Прокуратура зазначила в обвинувальному акті, що члени групи контактували через сервіс миттєвих повідомлень Telegram з чоловіком, який представлявся "Андрєєм".
Нагадаємо
У Румунії чоловіка заарештували за підозрою у шпигунських діях на користь росії. Він нібито спостерігав, фотографував і передавав інформацію про військові об'єкти в Румунії