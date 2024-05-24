У Румунії заарештували підозрюваного у шпигунстві на користь рф: фотографував військову техніку поблизу кордону з Україною
Київ • УНН
Громадянин Румунії був заарештований за те, що нібито шпигував на користь росії, спостерігаючи, фотографуючи і передаючи інформацію про військові об'єкти і техніку НАТО.
Громадянина Румунії заарештували за підозрою у шпигунських діях на користь росії. Він нібито спостерігав, фотографував і передавав інформацію про військові об'єкти в Румунії, зокрема НАТО. Про це повідомляє Digi24, пише УНН.
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"23.05.2024 р. прокурори Управління з розслідування організованої злочинності та тероризму DIICOT розпорядилися про взяття під варту обвинуваченого (громадянина Румунії), що розслідується за звинуваченням у державній зраді", - ідеться в повідомленні Управління.
Із доказів у справі з'ясувалося, що з 2022 року він вів спостереження за румунськими або НАТОвськими військовими об'єктами, розташованими в районі муніципалітету Тулча, збирав військову інформацію і робив фотографії бойової техніки та пересування особового складу в прикордонній з Україною зоні.
Як вказується, затриманий передавав інформацію про військові об'єкти в країні через російське посольство в Бухаресті.
У результаті обшуків було виявлено та вилучено кілька речових доказів.
Апеляційний суд Бухареста обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту строком на 30 днів.
Нагадаємо
У Британії правоохоронці звинуватили п'ятьох чоловіків у злочинній діяльності на користь рф. Попередньо їх могли завербувати, як російських шпигунів.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив про ймовірних російських шпигунів в країнах Альянсу та закликав союзників зберігати пильність.