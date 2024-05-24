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У Румунії заарештували підозрюваного у шпигунстві на користь рф: фотографував військову техніку поблизу кордону з Україною

У Румунії заарештували підозрюваного у шпигунстві на користь рф: фотографував військову техніку поблизу кордону з Україною

Київ • УНН

 • 17264 перегляди

Громадянин Румунії був заарештований за те, що нібито шпигував на користь росії, спостерігаючи, фотографуючи і передаючи інформацію про військові об'єкти і техніку НАТО.

Громадянина Румунії заарештували за підозрою у шпигунських діях на користь росії. Він нібито спостерігав, фотографував і передавав інформацію про військові об'єкти в Румунії,  зокрема НАТО. Про це повідомляє Digi24, пише УНН.

Деталі

"23.05.2024 р. прокурори Управління з розслідування організованої злочинності та тероризму  DIICOT розпорядилися про взяття під варту обвинуваченого (громадянина Румунії), що розслідується за звинуваченням у державній зраді", - ідеться в повідомленні Управління.

Із доказів у справі з'ясувалося, що з 2022 року він вів спостереження за румунськими або НАТОвськими військовими об'єктами, розташованими в районі муніципалітету Тулча, збирав військову інформацію і робив фотографії бойової техніки та пересування особового складу в прикордонній з Україною зоні.

Як вказується, затриманий передавав інформацію про військові об'єкти  в країні через російське посольство в Бухаресті.

У результаті обшуків було виявлено та вилучено кілька речових доказів.

Апеляційний суд Бухареста обрав йому  запобіжний захід у вигляді арешту строком на 30 днів.

Нагадаємо

У Британії правоохоронці звинуватили п'ятьох чоловіків у злочинній діяльності на користь рф. Попередньо їх могли завербувати, як російських шпигунів.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив про ймовірних російських шпигунів в країнах Альянсу та закликав союзників зберігати пильність.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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