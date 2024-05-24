В Румынии арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу рф: фотографировал военную технику вблизи границы с Украиной

Гражданина Румынии арестовали по подозрению в шпионских действиях в пользу россии. Он якобы наблюдал, фотографировал и передавал информацию о военных объектах в Румынии, в частности НАТО. Об этом сообщает Digi24, пишет УНН.

Детали

"23.05.2024 г. прокуроры Управления по расследованию организованной преступности и терроризма DIICOT распорядились о взятии под стражу обвиняемого (гражданина Румынии), расследуемого по обвинению в государственной измене", - говорится в сообщении Управления.

Из доказательств по делу выяснилось, что с 2022 года он вел наблюдение за румынскими или НАТОвскими военными объектами, расположенными в районе муниципалитета Тулча, собирал военную информацию и делал фотографии боевой техники и передвижения личного состава в приграничной с Украиной зоне.

Как указывается, задержанный передавал информацию о военных объектах в стране через российское посольство в Бухаресте.

В результате обысков было обнаружено и изъято несколько вещественных доказательств.

Апелляционный суд Бухареста избрал ему меру пресечения в виде ареста сроком на 30 дней.

Напомним

В Британии правоохранители обвинили пятерых мужчин в преступной деятельности в пользу рф. Предварительно их могли завербовать, как российских шпионов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил о вероятных российских шпионах в странах Альянса и призвал союзников сохранять бдительность.