"Мы не позволим путину принести свой террор в Германию": Бербок о вызове российского посла

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок рассказала о чем говорили с российским послом во время вызова в министерство иностранных дел Германии. Об этом она коротко отрапортовала в соцсети Х, передает УНН.

Подозрение в том, что Путин вербует наших агентов для осуществления атак на немецкой земле, является чрезвычайно серьезным. Мы не позволим Путину принести свой террор в Германию. Об этом российскому послу сообщили сегодня во время вызова. - написала Бербок в соцсети Х.

Контекст

УНН сообщал со ссылкой на таблоид Bild, что МИД ФРГ вызвал российского посла на фоне новости о задержании диверсантов в Баварии, которые готовили диверсии для того, чтобы сорвать предоставление военной помощи Украине.

Spiegel писал, что в Баварии задержали двух шпионов, которые работали на спецслужбы России и хотели устроить диверсии на объектах военной инфраструктуры, чтобы подорвать поддержку Украины.