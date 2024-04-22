МИД Чехии снова предложит ограничить передвижение российских дипломатов по Шенгену

Чехия снова предложит ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

Комментируя арест двух агентов в Германии по подозрению в сотрудничестве с россией, шпионаже и планировании атак, Липавский сказал, что хочет поднять вопрос о российских агентах на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге в понедельник.

Угроза российской разведки в Европе - это реальность. Мы должны разработать новые инструменты для борьбы с российской шпионской угрозой. На заседании я повторю свои предложения по сдерживанию российских шпионов, которые передвигаются по Шенгенской зоне. Этого можно достичь быстро - написал Липавский в X.

Издание напоминает, что Чехия уже предложила ограничить передвижение российской агентуры в ЕС осенью 2023 года, и хотя МИД не захотел комментировать текущие переговоры по этому вопросу, чешское предложение пока поддерживают не все страны.

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Как стало известно Euractiv Czechia, некоторые страны обеспокоены тем, что предложение может нарушить Шенгенские правила и Венскую конвенцию о дипломатических сношениях - хотя чешские дипломатические источники подтвердили чешским СМИ в ноябре 2023 года, что Прага хотела бы, чтобы ЕС согласился ограничить передвижение российских шпионов в Шенгенской зоне.

Контекст

В 2022 году Европейский Союз решил, что российские дипломаты больше не могут пользоваться положениями об упрощении визового режима, которые предоставляли им привилегированный доступ в ЕС. Однако они все еще могут получать визы и путешествовать по странам Шенгенской зоны.

Согласно чешскому предложению, российские "дипломаты" или секретные агенты под дипломатическим прикрытием, которые приезжают в Европу на короткое время, не будут иметь права въезжать ни в одну страну ЕС, кроме той, в которую им была выдана виза.

Другой вариант - сделать биометрические паспорта обязательными для российских дипломатов на уровне ЕС, поскольку их труднее подделать.

Напомним

На прошлой неделе федеральная прокуратура Германии арестовала в Баварии двух мужчин, которых подозревают в шпионаже в пользу россии, а также планировании атак на военные объекты с целью подрыва поддержки Украины.

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