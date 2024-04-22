В Германии арестованы трое подозреваемых в шпионаже в пользу Китая

Вскоре после поездки канцлера Олафа Шольца (СДПГ) в Китай федеральный генеральный прокурор Йенс Роммель арестовал трех подозреваемых в шпионаже, которые, вероятно, передавали информацию о военных технологиях китайской секретной службе. Об этом сообщает Spiegel, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что следователи арестовали 59-летнего мужчину из Бад-Гомбурга и супругов из Дюссельдорфа по серьезному подозрению в "деятельности агента секретной службы" и нарушении Закона о внешней торговле.

59-летний главный подозреваемый Томас Р. общался с сотрудником китайской секретной службы MSS и получил данные об "инновационных технологиях, которые могут быть использованы в военных целях" в Германии. Для этого Р. заручился помощью супругов Гервига (72) и Ины Ф. (58), которые руководили компанией в Дюссельдорфе. Следователи убеждены, что компания служила "средой для установления контакта и сотрудничества" с немецкими учеными и исследователями. Среди прочего было "соглашение о сотрудничестве" с немецким университетом, - говорится в сообщении.

По данным федеральной прокуратуры, информация, якобы переданная офицеру китайской разведки, касалась, среди прочего, деталей современных машин, которые можно использовать в мощных корабельных двигателях - например, в боевых кораблях.

Кроме того, вероятно, обвиняемые приобрели специальный лазер в Германии от имени MSS и экспортировали устройство в Китай без разрешения.

По сообщению федеральной прокуратуры, теперь обвиняемый предстанет перед следственным судьей Федерального суда, который решит вопрос об избрании предварительного заключения.



Напомним

Китайская журналистка была арестована и будет депортирована из Швеции по обвинению в шпионаже после того, как проработала в нескольких европейских странах, включая Норвегию, в течение 10 лет.