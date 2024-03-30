Болгарский круизный лайнер врезался в стену шлюза на Дунае в Австрии, пострадали 11 человек

Одиннадцать человек пострадали, когда болгарский круизный лайнер ночью врезался в бетонную стену шлюза на реке Дунай в северном австрийском городе Ашах-ан-дер-Донау, сообщила в субботу местная полиция, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

На борту корабля, следовавшего из Баварии в Германии в австрийский город Линц, находилось около 160 пассажиров, сообщил спикер полиции соседнего города Эфердинг.

По словам спикера, 11 раненых были доставлены в больницу, и после аварии судно смогло продолжить движение.

Спикер добавил, что пока неясно, насколько серьезными были травмы.

Местные СМИ сообщили, что еще шесть человек получили менее серьезные травмы и не требовали госпитализации.

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