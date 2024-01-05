Судно с удобрениями затонуло на Дунае в Сербии, вызвав опасения по поводу экологии
Киев • УНН
Грузовое судно с 1000 тонн удобрений затонуло в реке Дунай; есть опасения, что будет нанесен ущерб окружающей среде.
Грузовое судно, груженное удобрениями, затонуло после удара об мост на реке Дунай, на границе между Сербией и Хорватией, что вызвало опасения относительно серьезного ущерба окружающей среде, заявили власти в пятницу, пишет УНН со ссылкой на AP.
Детали
Министерство окружающей среды Сербии сообщило, что баржа, затонувшая примерно через 40 минут после полуночи, перевозила 1000 тонн азотных удобрений, добавив, что Агентство по охране окружающей среды следит за ситуацией на Дунае.
Хорватские власти закрыли мост и пункт пропуска на границе с Сербией, пока они осматривали повреждения одной из опор моста, в которую врезалось судно. О пострадавших в результате аварии не сообщается.
Судно, зарегистрированное в Германии, следовало из Австрии в сербский порт на Дунае к северу от столицы Сербии Белграда.
"Затопление баржи с 1000 тонн удобрений, безусловно, окажет негативное влияние на речную флору и фауну, а также косвенно на нас", - заявил телекомпании N1 эксперт по окружающей среде Душан Благоевич.
Дополнение
Чрезмерное и неэффективное использование удобрений, отмечает издание, может нанести вред производству сельскохозяйственных культур и привести к загрязнению атмосферы.
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Судно с удобрениями затонуло на Дунае в Сербии, вызвав опасения по поводу экологии
Грузовое судно с 1000 тонн удобрений затонуло в реке Дунай; есть опасения, что будет нанесен ущерб окружающей среде.
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