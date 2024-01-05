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Судно з добривами затонуло на Дунаї в Сербії, викликавши побоювання з приводу екології

Судно з добривами затонуло на Дунаї в Сербії, викликавши побоювання з приводу екології

Київ • УНН

 • 24178 перегляди

Вантажне судно з 1000 тонн добрив затонуло в річці Дунай; є побоювання, що буде завдано шкоди навколишньому середовищу.

Вантажне судно, навантажене добривами, затонуло після удару об міст на річці Дунай, на кордоні між Сербією і Хорватією, що спричинило побоювання щодо серйозної шкоди навколишньому середовищу, заявила влада в п'ятницю, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Міністерство довкілля Сербії повідомило, що баржа, яка затонула приблизно через 40 хвилин після опівночі, перевозила 1000 тонн азотних добрив, додавши, що Агентство з охорони навколишнього середовища стежить за ситуацією на Дунаї.

Хорватська влада закрила міст і пункт пропуску на кордоні з Сербією, поки оглядала пошкодження однієї з опор мосту, у яку врізалося судно. Про постраждалих унаслідок аварії не повідомляють.

Судно, зареєстроване в Німеччині, прямувало з Австрії в сербський порт на Дунаї на північ від столиці Сербії Белграда.

"Затоплення баржі з 1000 тонн добрив, безумовно, матиме негативний вплив на річкову флору і фауну, а також побічно на нас", - заявив телекомпанії N1 експерт із довкілля Душан Благоєвич.

Доповнення

Надмірне та неефективне використання добрив, зазначає видання, може завдати шкоди виробництву сільськогосподарських культур і призвести до забруднення атмосфери.

Аварія в аеропорту Токіо призвела до скасування 130 рейсів04.01.2024, 11:33 • 22199 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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