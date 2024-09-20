"Октоберфест" усиливает безопасность: впервые в истории появятся металлодетекторы
Киев • УНН
На немецком фестивале "Октоберфест" усилены меры безопасности из-за недавних актов насилия. Впервые за 189 лет установят металлодетекторы, запретят проносить ножи и рюкзаки.
На легендарном немецком фестивале «Октоберфест» усилены меры безопасности, пишет УНН со ссылкой на Euronews.
Детали
Накануне мероприятия, на которое, как ожидается, приедет около 6 миллионов человек, власти предупредили посетителей, что им следует ожидать больших очередей на входе, поскольку впервые за 189-летнюю историю баварского пивного фестиваля будут установлены металлодетекторы.
Власти заявили, что нет никаких конкретных угроз для фестиваля, который начнется в эту субботу и продлится 16 дней.
«Октоберфест» усиливает меры безопасности после смертельного нападения с ножом на западе Германии и других недавних актов насилия.
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Полиция и сотрудники службы безопасности будут использовать ручные металлодетекторы - выборочно или в случае подозрительной активности. Посетителям фестиваля будет запрещено проносить ножи, стеклянные бутылки и рюкзаки.
Кроме 600 полицейских и 2 000 сотрудников службы безопасности, на территории фестиваля, которая будет ограждена, установят более 50 камер.
Несмотря на то, что «Октоберфест» - масштабный фестиваль, и полиции будет сложно полностью обезопасить его, организаторы уверены, что это можно сделать.
Организатор фестиваля Клеменс Баумгертнер пообещал, что фестиваль будет безопасным общественным пространством - возможно, «самым безопасным местом в Германии».