"Октоберфест" усиливает безопасность: впервые в истории появятся металлодетекторы

На легендарном немецком фестивале «Октоберфест» усилены меры безопасности, пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Накануне мероприятия, на которое, как ожидается, приедет около 6 миллионов человек, власти предупредили посетителей, что им следует ожидать больших очередей на входе, поскольку впервые за 189-летнюю историю баварского пивного фестиваля будут установлены металлодетекторы.

Власти заявили, что нет никаких конкретных угроз для фестиваля, который начнется в эту субботу и продлится 16 дней.

«Октоберфест» усиливает меры безопасности после смертельного нападения с ножом на западе Германии и других недавних актов насилия.

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Полиция и сотрудники службы безопасности будут использовать ручные металлодетекторы - выборочно или в случае подозрительной активности. Посетителям фестиваля будет запрещено проносить ножи, стеклянные бутылки и рюкзаки.

Кроме 600 полицейских и 2 000 сотрудников службы безопасности, на территории фестиваля, которая будет ограждена, установят более 50 камер.

Несмотря на то, что «Октоберфест» - масштабный фестиваль, и полиции будет сложно полностью обезопасить его, организаторы уверены, что это можно сделать.

Организатор фестиваля Клеменс Баумгертнер пообещал, что фестиваль будет безопасным общественным пространством - возможно, «самым безопасным местом в Германии».