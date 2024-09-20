"Октоберфест" посилює безпеку: вперше в історії з'являться металодетектори

На легендарному німецькому фестивалі "Октоберфест" посилено заходи безпеки, пише УНН з посиланням на Euronews.

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Напередодні заходу, на який, як очікується, приїде близько 6 мільйонів людей, влада попередила відвідувачів, що їм слід чекати великих черг на вході, оскільки вперше за 189-річну історію баварського пивного фестивалю буде встановлено металодетектори.

Влада заявила, що немає жодних конкретних загроз для фестивалю, який розпочнеться цієї суботи і триватиме 16 днів.

"Октоберфест" посилює заходи безпеки після смертельного нападу з ножем на заході Німеччини та інших недавніх актів насильства.

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Поліція та співробітники служби безпеки будуть використовувати ручні металодетектори - вибірково або у разі підозрілої активності. Відвідувачам фестивалю буде заборонено проносити ножі, скляні пляшки та рюкзаки.

Окрім 600 поліцейських та 2 000 співробітників служби безпеки, на території фестивалю, яка буде огороджена, встановлять понад 50 камер.

Попри те, що "Октоберфест" – масштабний фестиваль, і поліції буде складно повністю убезпечити його, організатори впевнені, що це можна зробити.

Організатор фестивалю Клеменс Баумгертнер пообіцяв, що фестиваль буде безпечним громадським простором – можливо, "найбезпечнішим місцем у Німеччині".