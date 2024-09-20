"Октоберфест" посилює безпеку: вперше в історії з'являться металодетектори
Київ • УНН
На німецькому фестивалі "Октоберфест" посилено заходи безпеки через недавні акти насильства. Вперше за 189 років встановлять металодетектори, заборонять проносити ножі та рюкзаки.
На легендарному німецькому фестивалі "Октоберфест" посилено заходи безпеки, пише УНН з посиланням на Euronews.
Деталі
Напередодні заходу, на який, як очікується, приїде близько 6 мільйонів людей, влада попередила відвідувачів, що їм слід чекати великих черг на вході, оскільки вперше за 189-річну історію баварського пивного фестивалю буде встановлено металодетектори.
Влада заявила, що немає жодних конкретних загроз для фестивалю, який розпочнеться цієї суботи і триватиме 16 днів.
"Октоберфест" посилює заходи безпеки після смертельного нападу з ножем на заході Німеччини та інших недавніх актів насильства.
Сирієць заарештований за смертельну атаку в Золінгені, підозрюється зв'язок з ІД26.08.24, 05:25 • 138010 переглядiв
Поліція та співробітники служби безпеки будуть використовувати ручні металодетектори - вибірково або у разі підозрілої активності. Відвідувачам фестивалю буде заборонено проносити ножі, скляні пляшки та рюкзаки.
Окрім 600 поліцейських та 2 000 співробітників служби безпеки, на території фестивалю, яка буде огороджена, встановлять понад 50 камер.
Попри те, що "Октоберфест" – масштабний фестиваль, і поліції буде складно повністю убезпечити його, організатори впевнені, що це можна зробити.
Організатор фестивалю Клеменс Баумгертнер пообіцяв, що фестиваль буде безпечним громадським простором – можливо, "найбезпечнішим місцем у Німеччині".