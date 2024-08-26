Сирієць заарештований за смертельну атаку в Золінгені, підозрюється зв'язок з ІД
Київ • УНН
26-річний сирієць затриманий за ножову атаку в Золінгені, що призвела до 3 смертей і 8 поранених. Підозрюваний, можливо пов'язаний з "Ісламською державою", здався поліції і зізнався у злочині.
Німецька поліція повідомила, що 26-річний сирійський чоловік перебуває під вартою після ножової атаки в місті Золінген, під час якої загинули три людини і вісім отримали поранення. Правоохоронці також розслідують можливі зв'язки підозрюваного з терористичною організацією "Ісламська держава". Про це пише Reuters, передає УНН.
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Інцидент, а також відповідальність, яку взяла на себе ця угруповання, викликали занепокоєння серед деяких політиків, які закликали до посилення заходів безпеки, жорсткішого контролю за зброєю, суворішого покарання за насильницькі злочини та обмежень на імміграцію.
Атака сталася у п'ятницю ввечері під час фестивалю на ринковій площі, де проходили виступи живих гуртів на честь 650-річчя Золінгена. Біля місця трагедії скорботні громадяни створили імпровізований меморіал.
Підозрюваний здався поліції пізно ввечері в суботу і зізнався у скоєнні злочину, повідомили поліція Дюссельдорфа та прокуратура в спільній заяві, оприлюдненій у неділю.
Федеральна прокуратура Німеччини ідентифікувала сирійця як Ісса Аль Х., без зазначення прізвища через німецькі закони про захист приватності. Підозрюваного вважають членом "Ісламської держави".
За даними прокуратури, через свої радикальні ісламістські переконання підозрюваний намагався вбити якомога більше людей, яких він вважав невіруючими, завдаючи їм численних ударів ножем у шию та верхню частину тіла.
Фрідріх Мерц, провідний політик, який очолює опозиційну, центристсько-праву партію ХДС, заявив, що країна повинна припинити приймати біженців із Сирії та Афганістану. "Це досить!" — написав він у листі на своєму вебсайті.
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