У Німеччині на фестивалі чоловік з ножем напав на людей: троє загиблих
Київ • УНН
На міському фестивалі в німецькому Золінгені невідомий чоловік напав з ножем на перехожих. За попередніми даними, троє людей загинули, кілька отримали тяжкі поранення. Поліція оголосила тривогу та шукає злочинця.
У Німеччині на міському фестивалі відбувся чоловік з ножем напав на перехожих. Про це повідомляє Bild, передає УНН.
Деталі
23 серпня під час міського фестивалю, що проходив у німецькому Золінгені, близько 21:45 невідомий чоловік, ймовірно арабської національності, почав безпричинно нападати на перехожих ножем. На момент публікації інформації, за попередніми даними, загинули щонайменше троє людей, кілька осіб отримали тяжкі поранення.
Очевидці повідомляють, що злочинець зник з місця події. Поліція оголосила великий рівень тривоги, перекрила дороги навколо місця події, а над територією кружляє поліцейський гелікоптер.
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