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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Германии на фестивале мужчина с ножом напал на людей: трое погибших

В Германии на фестивале мужчина с ножом напал на людей: трое погибших

Киев  •  УНН

23 августа 2024, 21:58  •  2325 просмотра

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На городском фестивале в немецком Золингене неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих. По предварительным данным, три человека погибли, несколько получили тяжелые ранения. Полиция объявила тревогу и ищет преступника.

В Германии на городском фестивале состоялся мужчина с ножом напал на прохожих. Об этом сообщает Bild, передает УНН.

Детали

23 августа во время городского фестиваля, проходившего в немецком Золингене, около 21:45 неизвестный мужчина, вероятно арабской национальности, начал беспричинно нападать на прохожих с ножом. На момент публикации информации, по предварительным данным, погибли по меньшей мере три человека, несколько человек получили тяжелые ранения.

Очевидцы сообщают, что преступник скрылся с места происшествия. Полиция объявила большой уровень тревоги, перекрыла дороги вокруг места происшествия, а над территорией кружит полицейский вертолет.

У Німеччині розслідують польоти безпілотників над АЕС23 августа 2024, 07:33 • 12149 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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