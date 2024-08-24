В Германии на фестивале мужчина с ножом напал на людей: трое погибших
Киев • УНН
На городском фестивале в немецком Золингене неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих. По предварительным данным, три человека погибли, несколько получили тяжелые ранения. Полиция объявила тревогу и ищет преступника.
В Германии на городском фестивале состоялся мужчина с ножом напал на прохожих. Об этом сообщает Bild, передает УНН.
Детали
23 августа во время городского фестиваля, проходившего в немецком Золингене, около 21:45 неизвестный мужчина, вероятно арабской национальности, начал беспричинно нападать на прохожих с ножом. На момент публикации информации, по предварительным данным, погибли по меньшей мере три человека, несколько человек получили тяжелые ранения.
Очевидцы сообщают, что преступник скрылся с места происшествия. Полиция объявила большой уровень тревоги, перекрыла дороги вокруг места происшествия, а над территорией кружит полицейский вертолет.
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