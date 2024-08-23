В Германии расследуют полеты беспилотников над АЭС

В Германии прокуратура начала расследование после пролета беспилотников над атомной электростанцией. В запуске БПЛА подозреваются российские агенты, сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

Прокуратура немецкого города Фленсбург, как стало известно изданию, начала расследование после того, как над промышленной зоной в земле Шлезвиг-Гольштейн были замечены беспилотники. Они пролетели на высокой скорости над территорией, на которой расположена остановленная атомная электростанция, терминал СПГ и химические заводы.

По информации издания, последний раз БПЛА в районе промышленных предприятий заметили 22 августа. Из-за этого полиция Шлезвиг-Гольштейна привела в боевую готовность часть своих сотрудников. Кроме того, еще один беспилотник, который летел со скоростью более ста километров в час, зафиксировали в небе над атомной электростанцией поздно вечером 20 августа. Во внутреннем отчете полиции говорится, что «бесполетная зона была нарушена несколько раз». Вероятно, эту зону пересек военный беспилотник.

«Прокуратура Фленсбурга подтверждает возбуждение предварительного дела по подозрению в агентурной деятельности с целью саботажа в связи с неоднократными полетами беспилотников над важнейшими объектами инфраструктуры в Шлезвиг-Гольштейне», - заявил изданию старший прокурор Бернд Винтерфельд.

«Bild выяснил, что полеты беспилотников в районе атомной электростанции фиксируют с 8 августа этого года. Согласно предварительной версии, их могут запускать российские агенты с судов в Северном море», - сообщает издание.

По данным издания, «сотрудники Службы государственной безопасности ФРГ предполагают, что это российские беспилотники, которые используются с диверсионной целью». «Специалисты склоняются к тому, что неизвестные беспилотники - это БПЛА «Орлан-10», которые имеют радиус действия от 500 до 600 километров и летают со скоростью более 100 км/ч», - указывает издание.

СМИ Германии сообщают, что Центр воздушных операций взаимодействует с полицией в этом деле, отмечает Euronews.

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