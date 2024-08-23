Авиабаза НАТО в Германии повысила уровень безопасности из-за угрозы
Киев • УНН
Авиабаза НАТО в Гайленкирхене повысила уровень безопасности из-за новых разведывательных данных о возможной угрозе. Это уже второе повышение безопасности за короткое время.
Авиабаза НАТО в Германии повысила уровень безопасности из-за угрозы. Об этом сообщает NATO, передает УНН.
Детали
В четверг поздно вечером авиабаза НАТО в немецком городе Гайленкирхен объявила о повышении уровня безопасности на фоне новых разведывательных данных, указывающих на возможную угрозу для базы.
Весь персонал, который не является критически важным для операций, был отправлен домой в качестве меры предосторожности
Это уже второе повышение уровня безопасности на базе за короткий промежуток времени.
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