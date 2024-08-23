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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Авиабаза НАТО в Германии повысила уровень безопасности из-за угрозы

Авиабаза НАТО в Германии повысила уровень безопасности из-за угрозы

Киев  •  УНН

23 августа 2024, 01:32  •  1800 просмотра

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Авиабаза НАТО в Гайленкирхене повысила уровень безопасности из-за новых разведывательных данных о возможной угрозе. Это уже второе повышение безопасности за короткое время.

Авиабаза НАТО в Германии повысила уровень безопасности из-за угрозы. Об этом сообщает NATO, передает УНН.

Детали

В четверг поздно вечером авиабаза НАТО в немецком городе Гайленкирхен объявила о повышении уровня безопасности на фоне новых разведывательных данных, указывающих на возможную угрозу для базы.

Весь персонал, который не является критически важным для операций, был отправлен домой в качестве меры предосторожности

- говорится в заявлении.

Это уже второе повышение уровня безопасности на базе за короткий промежуток времени.

Україна та Німеччина обговорили ключові аспекти співпраці: міжнародний компенсаційний механізм і спеціальний трибунал22 августа 2024, 20:01 • 23021 просмотр

Юлия Котвицкая

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