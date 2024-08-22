Украина и Германия обсудили ключевые аспекты сотрудничества: международный компенсационный механизм и специальный трибунал

Заместитель руководителя Офиса Президента с депутатом Бундестага обсудили сотрудничество Украины и Германии, в частности поддержку и международные инициативы. Об этом сообщает Офис Президента, передает УНН.

Детали

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая провела встречу с немецким депутатом Ральфом Штегнером, который впервые за более чем 10 лет приехал в Украину. Во время беседы стороны сосредоточились на расширении сотрудничества между странами в различных сферах. Ирина Мудрая подчеркнула важность быстрого создания международных механизмов для наказания за агрессию и получения компенсаций.

Ральф Штегнер, в свою очередь, отметил шаги Украины в направлении международного правосудия и выразил поддержку по использованию замороженных российских активов в пользу пострадавших. Он также заверил, что Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину.

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