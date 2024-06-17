Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с председателем Комитета обороны Бундестага Германии Маркусом Фабером. Речь шла о потенциальных путях финансовой поддержки Германией украинского оборонного сектора для производства оружия в Украине. и не только, передает УНН.

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По словам Умерова, встреча с председателем Комитета обороны Бундестага Германии состоялась в Киеве. Обсудили дальнейшее двустороннее сотрудничество.

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"Поблагодарил его за всестороннюю поддержку и подчеркнул важность предоставленной немецкими партнерами военной помощи. Особенно благодарен Германии за поставку систем противовоздушной обороны и призвал других партнеров присоединиться к этой инициативе, которая спасает жизни украинцев", - сообщил министр обороны.

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Кроме того, стороны обсудили уменьшение количества обстрелов Харькова после разрешения использовать западное оружие по целям на вражеской территории, что является очевидным доказательством правильности этого решения.

"Также обсудили потенциальные пути финансовой поддержки Германией украинского оборонного сектора для производства оружия в Украине", - резюмировал Умеров.

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