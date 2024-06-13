Министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи с министром обороны США Ллойдом Остином обсудил планирование оборонных потребностей Украины, процесс мобилизации и оснащение боевых бригад, передает УНН.

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По данным Минобороны, встреча состоялась в рамках 23-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

«... стороны подробно обсудили планирование оборонных потребностей Украины, уделив особое внимание процессу мобилизации и оснащению боевых бригад», - говорится в сообщении.

Кроме того, министр обороны Украины также напомнил, что уже на этой неделе на саммите G7 Украина и США подпишут двустороннее соглашение по безопасности.

"Это значимый шаг на пути к справедливому миру для Украины. Искренне благодарен нашим американским партнерам за непоколебимую поддержку. Это способствует нашей общей цели - защите свободы и мира", - резюмировал Умеров.

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