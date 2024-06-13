Киев • УНН
Министр обороны США Ллойд Остин встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Брюсселе, обсудил ситуацию на поле боя в Украине и подтвердил решимость удовлетворить потребности Украины, в том числе больше систем ПВО, оружия и боеприпасов.
Министр обороны США Ллойд Остин встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Брюсселе, обсудил ситуацию на поле боя в Украине и подтвердил решимость удовлетворить потребности Украины, включая больше систем ПВО, оружия и боеприпасов, о чем сам сообщил в четверг в X, пишет УНН.
Сегодня я встретился с министром Рустемом Умеровым в Брюсселе и получил новую информацию о ситуации на поле боя в Украине. Мы по-прежнему полны решимости удовлетворить насущные потребности Украины, включая больше систем противовоздушной обороны, оружия и боеприпасов
Рамштайн-23: глава Пентагона открыл заседание в Брюсселе13 июня 2024, 09:24 • 36203 просмотра