Очільник Пентагону зустрівся з Умєровим: підтвердив рішучість задовольнити нагальні потреби України

Міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Брюсселі, обговорив ситуацію на полі бою в Україні і підтвердив рішучість задовольнити потреби України, включаючи більше систем ППО, зброї та боєприпасів, про що сам повідомив у четвер у X, пише УНН.

Сьогодні я зустрівся з міністром Рустемом Умєровим у Брюсселі та отримав нову інформацію щодо ситуації на полі бою в Україні. Ми як і раніше сповнені рішучості задовольнити нагальні потреби України, включаючи більше систем протиповітряної оборони, зброї та боєприпасів