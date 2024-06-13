Очільник Пентагону зустрівся з Умєровим: підтвердив рішучість задовольнити нагальні потреби України
Київ • УНН
Міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Брюсселі, обговорив ситуацію на полі бою в Україні та підтвердив рішучість задовольнити потреби України, у тому числі більше систем ППО, зброї та боєприпасів.
Міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Брюсселі, обговорив ситуацію на полі бою в Україні і підтвердив рішучість задовольнити потреби України, включаючи більше систем ППО, зброї та боєприпасів, про що сам повідомив у четвер у X, пише УНН.
Сьогодні я зустрівся з міністром Рустемом Умєровим у Брюсселі та отримав нову інформацію щодо ситуації на полі бою в Україні. Ми як і раніше сповнені рішучості задовольнити нагальні потреби України, включаючи більше систем протиповітряної оборони, зброї та боєприпасів
Рамштайн-23: голова Пентагону відкрив засідання у Брюсселі13.06.24, 12:24 • 110196 переглядiв