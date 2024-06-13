Планування оборонних потреб, мобілізація та оснащення бригад: у Міноборони повідомили подробиці перемовин Умєрова та Остіна
Київ • УНН
Міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном обговорив оборонні потреби України, мобілізацію та оснащення бойових бригад.
Міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном обговорив планування оборонних потреб України, процес мобілізації та оснащення бойових бригад, передає УНН.
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За даними Міноборони, зустріч відбулась в рамках 23-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
"... сторони детально обговорили планування оборонних потреб України, приділивши особливу увагу процесу мобілізації та оснащенню бойових бригад", - йдеться у повідомленні.
Крім того, міністр оборони України також нагадав, що вже цього тижня на саміті G7 Україна та США підпишуть двосторонню безпекову угоду.
"Це значущий крок на шляху до справедливого миру для України. Щиро вдячний нашим американським партнерам за непохитну підтримку. Це сприяє нашій спільній меті — захисту свободи та миру", - резюмував Умєров.
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