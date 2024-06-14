Дания стала первой страной НАТО, которая инвестирует в производство украинского вооружения - Умеров

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Польша подняла военные самолеты из-за очередной комбинированной атаки РФ по Украине

Польша подняла военные самолеты из-за очередной комбинированной атаки РФ по Украине

  •  102940 просмотра
Дроны атаковали нефтебазу в Воронежской области

Дроны атаковали нефтебазу в Воронежской области

  •  91428 просмотра
Зеленский встретился с директором МВФ Кристалиной Георгиевой

Зеленский встретился с директором МВФ Кристалиной Георгиевой

  •  105622 просмотра
МАГАТЭ: вблизи оккупированной ЗАЭС раздавались взрывы

МАГАТЭ: вблизи оккупированной ЗАЭС раздавались взрывы

  •  68399 просмотра
Мяч на поле правоохранителей: что будет с теми, кто пытается блокировать работу предприятий-участников зерновой инициативы

Мяч на поле правоохранителей: что будет с теми, кто пытается блокировать работу предприятий-участников зерновой инициативы

  •  91250 просмотра
публикации
В ближайшее время назначение министра аграрной политики не ожидается в ближайшее время

В ближайшее время назначение министра аграрной политики не ожидается в ближайшее время

  •  22493 просмотра
Мяч на поле правоохранителей: что будет с теми, кто пытается блокировать работу предприятий-участников зерновой инициативы

Мяч на поле правоохранителей: что будет с теми, кто пытается блокировать работу предприятий-участников зерновой инициативы

  •  91250 просмотра
"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна

"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна
Эксклюзив

  •  170005 просмотра
«Шоу вместо расследования»: фигурант скандала НАБУ идет в суд

«Шоу вместо расследования»: фигурант скандала НАБУ идет в суд

  •  159273 просмотра
В отличие от "Kernel", агрофирма, которую холдинг пытался уничтожить, ремонтировала сельские дороги

В отличие от "Kernel", агрофирма, которую холдинг пытался уничтожить, ремонтировала сельские дороги

13 июня 2024, 09:18  •  164117 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
14 июня: Всемирный день донора крови, Международный день блогера

14 июня: Всемирный день донора крови, Международный день блогера

  •  47006 просмотра
13 июня: Международный день распространения информации об альбинизме, Вознесение Господне, Вознесение Господне

13 июня: Международный день распространения информации об альбинизме, Вознесение Господне, Вознесение Господне

13 июня 2024, 03:07  •  103747 просмотра
Миллионы насекомых ежегодно мигрируют через Пиренеи - новое исследование

Миллионы насекомых ежегодно мигрируют через Пиренеи - новое исследование

12 июня 2024, 15:38  •  107478 просмотра
"Мятежная луна" Зака Снайдера получит расширенную режиссерскую версию

"Мятежная луна" Зака Снайдера получит расширенную режиссерскую версию

12 июня 2024, 07:00  •  127060 просмотра
12 июня: День красной розы, Международный день дубляжа

12 июня: День красной розы, Международный день дубляжа

12 июня 2024, 03:03  •  119642 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Дания стала первой страной НАТО, которая инвестирует в производство украинского вооружения - Умеров

Дания стала первой страной НАТО, которая инвестирует в производство украинского вооружения - Умеров

Киев  •  УНН

14 июня 2024, 09:08  •  6311 просмотра

Read in English

Дания становится первой страной НАТО, которая инвестирует в украинское производство вооружений, подписав меморандум о закупке оружия и оборудования у украинских производителей.

Украина подписала Меморандум с Данией по закупке вооружения и техники у украинских производителей. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Важный шаг для привлечения финансирования оборонного вооружения для украинских производителей. Вчера, 13 июня, был подписан Меморандум с Данией по закупке вооружения и техники у украинских производителей. Это большой шаг, поскольку Дания стала первой иностранной страной НАТО, которая будет инвестировать свои средства в производство вооружения на территории Украины,

- рассказал Умеров.

По его словам, также было подписано с Нидерландами письмо о намерениях, которое начинает сотрудничество между Украиной и Нидерландами по поддержке нашего ОПК.

Эти инвестиции являются свидетельством высокого доверия к украинским производителям и их способности обеспечивать качественную военную продукцию. Это подтверждение того, что украинская оборонная промышленность готова к сотрудничеству на международном уровне и способна соответствовать самым высоким стандартам,

- написал Умеров.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Дания закупит оружие для Украины у отечественных производителей на $28,6 млн.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Эксклюзив
Теневая экономика Украины может занимать до 60% ВВП - эксперт
  •  21176 просмотра

Теневая экономика Украины может занимать до 60% ВВП - эксперт

Эксклюзив
В Укртрансбезопасности признали неудовлетворительное состояние дороги, по которой "скорая" едва доставила пожилую пациентку в больницу
  •  25782 просмотра

В Укртрансбезопасности признали неудовлетворительное состояние дороги, по которой "скорая" едва доставила пожилую пациентку в больницу

Эксклюзив
В КГГА рассказали о дефиците специалистов в "Киевпастрансе" и метро
  •  41272 просмотра

В КГГА рассказали о дефиците специалистов в "Киевпастрансе" и метро

Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ: покупать битые авто из США на аукционах - это всегда риск
  •  32675 просмотра

Эксперты КНИИСЭ: покупать битые авто из США на аукционах - это всегда риск

Эксклюзив
В полиции подтвердили факты браконьерства на территории национального парка "Тузловские лиманы"
  •  121670 просмотра

В полиции подтвердили факты браконьерства на территории национального парка "Тузловские лиманы"

Эксклюзив
"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна
  •  170005 просмотра

"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна

Эксклюзив
Более 800 млрд грн в год недополучает бюджет Украины из-за теневой экономики, в том числе из-за серого экспорта зерна - эксперт
  •  124091 просмотра

Более 800 млрд грн в год недополучает бюджет Украины из-за теневой экономики, в том числе из-за серого экспорта зерна - эксперт

Эксклюзив
Оправданный в суде экс-министр Омелян назвал дело НАБУ против своего коллеги Сольского "странным" и объяснил почему
13 июня 2024, 09:16  •  119053 просмотра

Оправданный в суде экс-министр Омелян назвал дело НАБУ против своего коллеги Сольского "странным" и объяснил почему

Эксклюзив
Сообщения Гетманцева о решениях судей можно воспринимать как вмешательство в деятельность судебных органов - юрист
13 июня 2024, 08:34  •  100409 просмотра

Сообщения Гетманцева о решениях судей можно воспринимать как вмешательство в деятельность судебных органов - юрист

Эксклюзив
СНБО готов рассмотреть вопрос введения санкций в отношении Грозы и Науменко после получения предложений от СБУ
13 июня 2024, 07:41  •  94056 просмотра

СНБО готов рассмотреть вопрос введения санкций в отношении Грозы и Науменко после получения предложений от СБУ

Популярные

Мяч на поле правоохранителей: что будет с теми, кто пытается блокировать работу предприятий-участников зерновой инициативы

Мяч на поле правоохранителей: что будет с теми, кто пытается блокировать работу предприятий-участников зерновой инициативы

  •  91250 просмотра
МАГАТЭ: вблизи оккупированной ЗАЭС раздавались взрывы

МАГАТЭ: вблизи оккупированной ЗАЭС раздавались взрывы

  •  68399 просмотра
Зеленский встретился с директором МВФ Кристалиной Георгиевой

Зеленский встретился с директором МВФ Кристалиной Георгиевой

  •  105622 просмотра
Дроны атаковали нефтебазу в Воронежской области

Дроны атаковали нефтебазу в Воронежской области

  •  91428 просмотра
Польша подняла военные самолеты из-за очередной комбинированной атаки РФ по Украине

Польша подняла военные самолеты из-за очередной комбинированной атаки РФ по Украине

  •  102940 просмотра

Публикации

В ближайшее время назначение министра аграрной политики не ожидается в ближайшее время

В ближайшее время назначение министра аграрной политики не ожидается в ближайшее время

  •  22493 просмотра
Мяч на поле правоохранителей: что будет с теми, кто пытается блокировать работу предприятий-участников зерновой инициативы

Мяч на поле правоохранителей: что будет с теми, кто пытается блокировать работу предприятий-участников зерновой инициативы

  •  91250 просмотра
"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна

"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна
Эксклюзив

  •  170005 просмотра
«Шоу вместо расследования»: фигурант скандала НАБУ идет в суд

«Шоу вместо расследования»: фигурант скандала НАБУ идет в суд

  •  159273 просмотра
В отличие от "Kernel", агрофирма, которую холдинг пытался уничтожить, ремонтировала сельские дороги

В отличие от "Kernel", агрофирма, которую холдинг пытался уничтожить, ремонтировала сельские дороги

13 июня 2024, 09:18  •  164117 просмотра

Война

Украина вернула тела 254 павших защитников

  •  6508 просмотра
Пожарные до сих пор борются с пожаром на промышленном объекте в Киевской области после атаки рф

Пожарные до сих пор борются с пожаром на промышленном объекте в Киевской области после атаки рф

  •  8332 просмотра
Дания стала первой страной НАТО, которая инвестирует в производство украинского вооружения - Умеров

Дания стала первой страной НАТО, которая инвестирует в производство украинского вооружения - Умеров

  •  11319 просмотра
Генштаб: ситуация напряженная на Кураховском направлении, на Харьковском - враг атакует в районе Волчанска

Генштаб: ситуация напряженная на Кураховском направлении, на Харьковском - враг атакует в районе Волчанска

  •  15833 просмотра
Армия рф обстреляла Черниговскую область из минометов и артиллерии: зафиксировано 35 взрывов

Армия рф обстреляла Черниговскую область из минометов и артиллерии: зафиксировано 35 взрывов

  •  15684 просмотра

политика

Дания стала первой страной НАТО, которая инвестирует в производство украинского вооружения - Умеров

Дания стала первой страной НАТО, которая инвестирует в производство украинского вооружения - Умеров

  •  11319 просмотра
Экспорт по Черноморскому коридору достиг 52 млн тонн - посол США

Экспорт по Черноморскому коридору достиг 52 млн тонн - посол США

  •  9902 просмотра
В ближайшее время назначение министра аграрной политики не ожидается в ближайшее время

В ближайшее время назначение министра аграрной политики не ожидается в ближайшее время

  •  22582 просмотра
"Предусматривает существенное расширение сотрудничества": у Зеленского рассказали о соглашении по безопасности с Японией

"Предусматривает существенное расширение сотрудничества": у Зеленского рассказали о соглашении по безопасности с Японией

  •  11786 просмотра
Ермак: "Сегодня мы имеем соглашения по безопасности о гарантиях для Украины со всеми странами G7"

Ермак: "Сегодня мы имеем соглашения по безопасности о гарантиях для Украины со всеми странами G7"

  •  20409 просмотра

Война

Украина вернула тела 254 павших защитников

  •  6508 просмотра
Пожарные до сих пор борются с пожаром на промышленном объекте в Киевской области после атаки рф

Пожарные до сих пор борются с пожаром на промышленном объекте в Киевской области после атаки рф

  •  8332 просмотра
Дания стала первой страной НАТО, которая инвестирует в производство украинского вооружения - Умеров

Дания стала первой страной НАТО, которая инвестирует в производство украинского вооружения - Умеров

  •  11319 просмотра
Генштаб: ситуация напряженная на Кураховском направлении, на Харьковском - враг атакует в районе Волчанска

Генштаб: ситуация напряженная на Кураховском направлении, на Харьковском - враг атакует в районе Волчанска

  •  15833 просмотра
Армия рф обстреляла Черниговскую область из минометов и артиллерии: зафиксировано 35 взрывов

Армия рф обстреляла Черниговскую область из минометов и артиллерии: зафиксировано 35 взрывов

  •  15684 просмотра

политика

Дания стала первой страной НАТО, которая инвестирует в производство украинского вооружения - Умеров

Дания стала первой страной НАТО, которая инвестирует в производство украинского вооружения - Умеров

  •  11319 просмотра
Экспорт по Черноморскому коридору достиг 52 млн тонн - посол США

Экспорт по Черноморскому коридору достиг 52 млн тонн - посол США

  •  9902 просмотра
В ближайшее время назначение министра аграрной политики не ожидается в ближайшее время

В ближайшее время назначение министра аграрной политики не ожидается в ближайшее время

  •  22582 просмотра
"Предусматривает существенное расширение сотрудничества": у Зеленского рассказали о соглашении по безопасности с Японией

"Предусматривает существенное расширение сотрудничества": у Зеленского рассказали о соглашении по безопасности с Японией

  •  11786 просмотра
Ермак: "Сегодня мы имеем соглашения по безопасности о гарантиях для Украины со всеми странами G7"

Ермак: "Сегодня мы имеем соглашения по безопасности о гарантиях для Украины со всеми странами G7"

  •  20409 просмотра

Новости Бизнеса

Бизнес-издание Mind приглашает на крупнейшую инвестиционную конференцию 2024 года - Mind Invest Summit

Бизнес-издание Mind приглашает на крупнейшую инвестиционную конференцию 2024 года - Mind Invest Summit

12 июня 2024, 15:55  •  100178 просмотра
Классическая одежда, которая никогда не выйдет из моды - как ее носить?

Классическая одежда, которая никогда не выйдет из моды - как ее носить?

12 июня 2024, 11:13  •  98814 просмотра
WOG и сообщество PRIDE задонатили почти 5,8 млн грн на РУБ в рамках сбора Фонда Притулы "Невидимий щит"

WOG и сообщество PRIDE задонатили почти 5,8 млн грн на РУБ в рамках сбора Фонда Притулы "Невидимий щит"

10 июня 2024, 11:09  •  105381 просмотра

Экономика

Экспорт по Черноморскому коридору достиг 52 млн тонн - посол США

Экспорт по Черноморскому коридору достиг 52 млн тонн - посол США

  •  9902 просмотра
Теневая экономика Украины может занимать до 60% ВВП - эксперт

Теневая экономика Украины может занимать до 60% ВВП - эксперт
Эксклюзив

  •  21248 просмотра
Графики отключений 4 часа вечером, запланирован значительный импорт, из-за непогоды обесточивания в Сумской области - Укрэнерго

Графики отключений 4 часа вечером, запланирован значительный импорт, из-за непогоды обесточивания в Сумской области - Укрэнерго

  •  26793 просмотра
Мяч на поле правоохранителей: что будет с теми, кто пытается блокировать работу предприятий-участников зерновой инициативы

Мяч на поле правоохранителей: что будет с теми, кто пытается блокировать работу предприятий-участников зерновой инициативы

  •  91307 просмотра
Малайзия построит порт вблизи Куала-Лумпура на фоне изменения цепочки поставок

Малайзия построит порт вблизи Куала-Лумпура на фоне изменения цепочки поставок

  •  18526 просмотра

Киев

В Киевской области работает ПВО - Кличко

В Киевской области работает ПВО - Кличко

  •  24316 просмотра
В КГГА рассказали о дефиците специалистов в "Киевпастрансе" и метро

В КГГА рассказали о дефиците специалистов в "Киевпастрансе" и метро
Эксклюзив

  •  41327 просмотра
В Хмельницкой области и Киеве сообщают о взрывах

В Хмельницкой области и Киеве сообщают о взрывах

  •  32700 просмотра
На Киевщине прогремел взрыв

На Киевщине прогремел взрыв

  •  35706 просмотра
В Киеве на станции метро "Контрактовая площадь" пассажирка попала под поезд

В Киеве на станции метро "Контрактовая площадь" пассажирка попала под поезд

  •  30199 просмотра