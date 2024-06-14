Дания стала первой страной НАТО, которая инвестирует в производство украинского вооружения - Умеров

Украина подписала Меморандум с Данией по закупке вооружения и техники у украинских производителей. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в Facebook, пишет УНН.



Важный шаг для привлечения финансирования оборонного вооружения для украинских производителей. Вчера, 13 июня, был подписан Меморандум с Данией по закупке вооружения и техники у украинских производителей. Это большой шаг, поскольку Дания стала первой иностранной страной НАТО, которая будет инвестировать свои средства в производство вооружения на территории Украины, - рассказал Умеров.

По его словам, также было подписано с Нидерландами письмо о намерениях, которое начинает сотрудничество между Украиной и Нидерландами по поддержке нашего ОПК.

Эти инвестиции являются свидетельством высокого доверия к украинским производителям и их способности обеспечивать качественную военную продукцию. Это подтверждение того, что украинская оборонная промышленность готова к сотрудничеству на международном уровне и способна соответствовать самым высоким стандартам, - написал Умеров.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Дания закупит оружие для Украины у отечественных производителей на $28,6 млн.