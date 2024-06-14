Данія стала першою країною НАТО, яка інвестує у виробництво українського озброєння - Умєров

Україна підписала Меморандум з Данією щодо закупівлі озброєння та техніки в українських виробників. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.



Важливий крок для залучення фінансування оборонного озброєння для українських виробників. Вчора, 13 червня, був підписаний Меморандум з Данією щодо закупівлі озброєння та техніки в українських виробників. Це великий крок, оскільки Данія стала першою іноземною країною НАТО, яка інвестуватиме свої кошти у виробництво озброєння на території України,

За його словами, також було підписано з Нідерландами лист про наміри, який започатковує співпрацю між Україною та Нідерландами щодо підтримки нашого ОПК.

Ці інвестиції є свідченням високої довіри до українських виробників та їх здатності забезпечувати якісну військову продукцію. Це підтвердження того, що українська оборонна промисловість готова до співпраці на міжнародному рівні і здатна відповідати найвищим стандартам,