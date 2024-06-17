Фінпідтримка Німеччиною виробництва зброї в Україні: про що Умєров говорив із головою комітету оборони Бундестагу
Київ • УНН
Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив з головою комітету Бундестагу з питань оборони потенційну фінансову підтримку з боку Німеччини для українського виробництва озброєнь та подальшу двосторонню співпрацю в оборонній сфері.
Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся із головою Комітету оборони Бундестагу Німеччини Маркусом Фабером. Йшлося про потенційні шляхи фінансової підтримки Німеччиною українського оборонного сектору для виробництва зброї в Україні. і не тільки, передає УНН.
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За словами Умєрова, зустріч із головою Комітету оборони Бундестагу Німеччини відбулась у Києві. Обговорили подальшу двосторонню співпрацю.
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"Подякував йому за всебічну підтримку та наголосив на важливості наданої німецькими партнерами військової допомоги. Особливо вдячний Німеччині за поставку систем протиповітряної оборони та закликав інших партнерів приєднатися до цієї ініціативи, яка рятує життя українців", - повідомив міністр оборони.
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Крім того, сторони обговорили зменшення кількості обстрілів Харкова після дозволу використовувати західну зброю по цілях на ворожій території, що є очевидним доказом правильності цього рішення.
"Також обговорили потенційні шляхи фінансової підтримки Німеччиною українського оборонного сектору для виробництва зброї в Україні", - резюмував Умєров.
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