Авіабаза НАТО в Німеччині підвищила рівень безпеки через загрозу
Київ • УНН
Авіабаза НАТО в Гайленкірхені підвищила рівень безпеки через нові розвідувальні дані про можливу загрозу. Це вже друге підвищення безпеки за короткий час.
Авіабаза НАТО в Німеччині підвищила рівень безпеки через загрозу. Про це повідомляє NATO, передає УНН.
Деталі
У четвер пізно ввечері авіабаза НАТО в німецькому місті Гайленкірхен оголосила про підвищення рівня безпеки на фоні нових розвідувальних даних, які вказують на можливу загрозу для бази.
Увесь персонал, який не є критично важливим для операцій, був відправлений додому як запобіжний захід
Це вже друге підвищення рівня безпеки на базі за короткий проміжок часу.
Україна та Німеччина обговорили ключові аспекти співпраці: міжнародний компенсаційний механізм і спеціальний трибунал22.08.24, 23:01 • 68502 перегляди