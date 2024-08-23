Авіабаза НАТО в Німеччині підвищила рівень безпеки через загрозу. Про це повідомляє NATO, передає УНН.

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У четвер пізно ввечері авіабаза НАТО в німецькому місті Гайленкірхен оголосила про підвищення рівня безпеки на фоні нових розвідувальних даних, які вказують на можливу загрозу для бази.

Увесь персонал, який не є критично важливим для операцій, був відправлений додому як запобіжний захід