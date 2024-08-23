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Авіабаза НАТО в Німеччині підвищила рівень безпеки через загрозу

Авіабаза НАТО в Німеччині підвищила рівень безпеки через загрозу

Київ • УНН

 • 34025 перегляди

Авіабаза НАТО в Гайленкірхені підвищила рівень безпеки через нові розвідувальні дані про можливу загрозу. Це вже друге підвищення безпеки за короткий час.

Авіабаза НАТО в Німеччині підвищила рівень безпеки через загрозу. Про це повідомляє NATO, передає УНН.

Деталі

У четвер пізно ввечері авіабаза НАТО в німецькому місті Гайленкірхен оголосила про підвищення рівня безпеки на фоні нових розвідувальних даних, які вказують на можливу загрозу для бази.

Увесь персонал, який не є критично важливим для операцій, був відправлений додому як запобіжний захід

- йдеться в заяві.

Це вже друге підвищення рівня безпеки на базі за короткий проміжок часу.

Україна та Німеччина обговорили ключові аспекти співпраці: міжнародний компенсаційний механізм і спеціальний трибунал22.08.24, 23:01 • 68502 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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