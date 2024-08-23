У Німеччині розслідують польоти безпілотників над АЕС
Київ • УНН
Прокуратура Фленсбурга розпочала розслідування польотів безпілотників над промзоною в Шлезвіг-Гольштейні. Підозрюють, що БПЛА запускають російські агенти з суден у Північному морі для можливого саботажу.
У Німеччині прокуратура розпочала розслідування після прольоту безпілотників над атомною електростанцією. У запуску БПЛА підозрюються російські агенти, повідомляє Bild, пише УНН.
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Прокуратура німецького міста Фленсбург, як стало відомо виданню, розпочала розслідування після того, як над промисловою зоною у землі Шлезвіг-Гольштейн було помічено безпілотники. Вони пролетіли на високій швидкості над територією, на якій розташована зупинена атомна електростанція, термінал СПГ та хімічні заводи.
За інформацією видання, востаннє БПЛА у районі промислових підприємств помітили 22 серпня. Через це поліція Шлезвіг-Гольштейна привела до бойової готовності частину своїх співробітників. Окрім того, ще один безпілотник, який летів зі швидкістю понад сто кілометрів на годину, зафіксували у небі над атомною електростанцією пізно увечері 20 серпня. У внутрішньому звіті поліції йдеться, що "безпольотну зону було порушено кілька разів". Імовірно, цю зону перетнув військовий безпілотник.
"Прокуратура Фленсбурга підтверджує порушення попередньої справи за підозрою в агентурній діяльності з метою саботажу у зв'язку з неодноразовими польотами безпілотників над найважливішими об'єктами інфраструктури в Шлезвіг-Гольштейні", - заявив виданню старший прокурор Бернд Вінтерфельд.
"Bild з'ясував, що польоти безпілотників у районі атомної електростанції фіксують із 8 серпня цього року. Згідно з попередньою версією, їх можуть запускати російські агенти із суден у Північному морі", - повідомляє видання.
За даними видання, "співробітники Служби державної безпеки ФРН припускають, що це російські безпілотники, які використовуються з диверсійною метою". "Фахівці схиляються до того, що невідомі безпілотники – це БПЛА "Орлан-10", які мають радіус дії від 500 до 600 кілометрів та літають зі швидкістю понад 100 км/год", - вказує видання.
ЗМІ Німеччини повідомляють, що Центр повітряних операцій взаємодіє з поліцією у цій справі, зазначає Euronews.
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