Сириец арестован за смертельную атаку в Золингене, подозревается связь с ИГ
Киев • УНН
26-летний сириец задержан за ножевую атаку в Золингене, приведшую к 3 смертям и 8 раненым. Подозреваемый, возможно связанный с «Исламским государством», сдался полиции и признался в преступлении.
Немецкая полиция сообщила, что 26-летний сирийский мужчина находится под стражей после ножевой атаки в городе Золинген, во время которой погибли три человека и восемь получили ранения. Правоохранители также расследуют возможные связи подозреваемого с террористической организацией «Исламское государство». Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Инцидент, а также ответственность, которую взяла на себя эта группировка, вызвали беспокойство среди некоторых политиков, которые призвали к усилению мер безопасности, более жесткому контролю за оружием, более строгому наказанию за насильственные преступления и ограничениям на иммиграцию.
Атака произошла в пятницу вечером во время фестиваля на рыночной площади, где проходили выступления живых групп в честь 650-летия Золингена. Возле места трагедии скорбящие граждане создали импровизированный мемориал.
Подозреваемый сдался полиции поздно вечером в субботу и признался в совершении преступления, сообщили полиция Дюссельдорфа и прокуратура в совместном заявлении, обнародованном в воскресенье.
Федеральная прокуратура Германии идентифицировала сирийца как Исса Аль Х., без указания фамилии из-за немецких законов о защите приватности. Подозреваемого считают членом «Исламского государства».
По данным прокуратуры, из-за своих радикальных исламистских убеждений подозреваемый пытался убить как можно больше людей, которых он считал неверующими, нанося им многочисленные удары ножом в шею и верхнюю часть тела.
Фридрих Мерц, ведущий политик, возглавляющий оппозиционную, центристско-правую партию ХДС, заявил, что страна должна прекратить принимать беженцев из Сирии и Афганистана. «Это достаточно!» - написал он в письме на своем вебсайте.
У Німеччині на фестивалі чоловік з ножем напав на людей: троє загиблих23 августа 2024, 21:58 • 18363 просмотра