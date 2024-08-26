Сириец арестован за смертельную атаку в Золингене, подозревается связь с ИГ

Немецкая полиция сообщила, что 26-летний сирийский мужчина находится под стражей после ножевой атаки в городе Золинген, во время которой погибли три человека и восемь получили ранения. Правоохранители также расследуют возможные связи подозреваемого с террористической организацией «Исламское государство». Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Инцидент, а также ответственность, которую взяла на себя эта группировка, вызвали беспокойство среди некоторых политиков, которые призвали к усилению мер безопасности, более жесткому контролю за оружием, более строгому наказанию за насильственные преступления и ограничениям на иммиграцию.

Атака произошла в пятницу вечером во время фестиваля на рыночной площади, где проходили выступления живых групп в честь 650-летия Золингена. Возле места трагедии скорбящие граждане создали импровизированный мемориал.

Подозреваемый сдался полиции поздно вечером в субботу и признался в совершении преступления, сообщили полиция Дюссельдорфа и прокуратура в совместном заявлении, обнародованном в воскресенье.

Федеральная прокуратура Германии идентифицировала сирийца как Исса Аль Х., без указания фамилии из-за немецких законов о защите приватности. Подозреваемого считают членом «Исламского государства».

По данным прокуратуры, из-за своих радикальных исламистских убеждений подозреваемый пытался убить как можно больше людей, которых он считал неверующими, нанося им многочисленные удары ножом в шею и верхнюю часть тела.

Фридрих Мерц, ведущий политик, возглавляющий оппозиционную, центристско-правую партию ХДС, заявил, что страна должна прекратить принимать беженцев из Сирии и Афганистана. «Это достаточно!» - написал он в письме на своем вебсайте.

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