Правительство Германии пока не хочет экспроприировать акции "роснефти" у трех немецких НПЗ

Немецкое правительство пока воздерживается от экспроприации акций российской государственной компании "роснефть" у трех немецких нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщает издание tagesschau, передает УНН.

Детали

Как сообщает издание, федеральное правительство воздерживается от экспроприации акций российской государственной компании "роснефть" в трех немецких НПЗ. В Минэкономики страны заявили, что хотят продлить доверительное управление еще на полгода, чтобы "роснефть" добровольно продала свои акции, в частности большинство в крупном нефтеперерабатывающем заводе в Шведте.

Отмечается, что два немецких филиала компании владеют 54% акций огромного промышленного завода в Шведте, а также миноритарными долями в двух других нефтеперерабатывающих заводах в Баден-Вюртемберге и Баварии.

В целом российская компания контролирует около 12% нефтеперерабатывающих мощностей Германии.

"Федеральное правительство решило вновь продлить доверительное управление после того, как российские владельцы заявили о намерении продать свои доли в двух дочерних компаниях в течение продленного срока", - заявили в Минэкономики Германии.

Напомним

Правительство Германии принимает меры для национализации дочерних компаний "роснефти" в Германии после передачи их под внешнее управление.