Правительство Германии пока не хочет экспроприировать акции "роснефти" у трех немецких НПЗ
Киев • УНН
Правительство Германии продлило доверительное управление акциями "роснефти" в трех немецких нефтеперерабатывающих заводах еще на шесть месяцев, чтобы позволить российской компании добровольно продать свои доли вместо того, чтобы их экспроприировать.
Немецкое правительство пока воздерживается от экспроприации акций российской государственной компании "роснефть" у трех немецких нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщает издание tagesschau, передает УНН.
Детали
Как сообщает издание, федеральное правительство воздерживается от экспроприации акций российской государственной компании "роснефть" в трех немецких НПЗ. В Минэкономики страны заявили, что хотят продлить доверительное управление еще на полгода, чтобы "роснефть" добровольно продала свои акции, в частности большинство в крупном нефтеперерабатывающем заводе в Шведте.
Отмечается, что два немецких филиала компании владеют 54% акций огромного промышленного завода в Шведте, а также миноритарными долями в двух других нефтеперерабатывающих заводах в Баден-Вюртемберге и Баварии.
В целом российская компания контролирует около 12% нефтеперерабатывающих мощностей Германии.
"Федеральное правительство решило вновь продлить доверительное управление после того, как российские владельцы заявили о намерении продать свои доли в двух дочерних компаниях в течение продленного срока", - заявили в Минэкономики Германии.
Напомним
Правительство Германии принимает меры для национализации дочерних компаний "роснефти" в Германии после передачи их под внешнее управление.
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
Правительство Германии пока не хочет экспроприировать акции "роснефти" у трех немецких НПЗ
Литва отправила в Украину артиллерийские снаряды калибра 155 мм в Украине
Цель путина - аннексировать всю Украину - Зеленский
россияне обстреляли Никополь: повреждены частные дома и админздание, без пострадавших
Необходимо полностью заблокировать поставки западных технологий в россию - Генпрокурор
"путину нужен перерыв, как в 2014 году": Зеленский предостерег от идеи "заморозить" войну в Украине
Международная федерация гимнастики допустила к соревнованиям российских и белорусских спортсменов. Украина призывает пересмотреть решение
Швеция официально стала 32-м членом НАТО
Израиль примет участие в Евровидении 2024 с песней "Hurricane"
На Харьковщине объявили о принудительной эвакуации детей и их родителей из 18 населенных пунктов Купянщины
Популярные
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены
Шмыгаль о доступе к замороженным активам рф: "Есть четкий план действий и первые результаты"
В Киеве станция метро "Днепр" возобновляет работу после закрытия с начала вторжения рф
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам
В Сумской области ночью остановили российскую ДРГ - пограничники
Публикации
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"
Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?
Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана
Правительство Германии пока не хочет экспроприировать акции "роснефти" у трех немецких НПЗ
Правительство Германии продлило доверительное управление акциями "роснефти" в трех немецких нефтеперерабатывающих заводах еще на шесть месяцев, чтобы позволить российской компании добровольно продать свои доли вместо того, чтобы их экспроприировать.
Литва отправила в Украину артиллерийские снаряды калибра 155 мм в Украине
Литва передала Украине 155-миллиметровые артиллерийские снаряды в рамках постоянной военной помощи, направленной на поддержку оборонных усилий Украины.
Цель путина - аннексировать всю Украину - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстрелы россией гражданского населения свидетельствуют о том, что ее настоящая цель - аннексия всей Украины, а не только отдельных территорий.
россияне обстреляли Никополь: повреждены частные дома и админздание, без пострадавших
Россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии и беспилотников-камикадзе, повредив 8 домов, административное здание, хозяйственные постройки, автомобиль и линию электропередач, но никто не пострадал.
Необходимо полностью заблокировать поставки западных технологий в россию - Генпрокурор
Украина и США усилят сотрудничество с целью блокирования поставок западных технологий, используемых для производства российского оружия, и ареста российских активов, связанных с агрессией.
"путину нужен перерыв, как в 2014 году": Зеленский предостерег от идеи "заморозить" войну в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что "замораживание" войны в Украине пойдет только на пользу путину, позволив россии перегруппироваться и подготовиться к большему конфликту, как это произошло после оккупации Крыма в 2014 году.
Международная федерация гимнастики допустила к соревнованиям российских и белорусских спортсменов. Украина призывает пересмотреть решение
Национальный олимпийский комитет Украины обратился с просьбой пересмотреть возможность допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях и Кубке мира по гимнастике, которые поддерживают войну, ссылаясь на доказательства того, что их пророссийская позиция нарушает критерии нейтралитета.
Швеция официально стала 32-м членом НАТО
Швеция официально стала 32-м членом НАТО после того, как сдала на хранение свой документ о вступлении, что ознаменовало конец ее длительной политики внеблоковости в ответ на российское вторжение в Украину.
Израиль примет участие в Евровидении 2024 с песней "Hurricane"
Израиль примет участие в песенном конкурсе Евровидение 2024 года с песней "Hurricane" после отклонения двух предыдущих предложений, которые были признаны слишком политически ангажированными, что позволит стране принять участие в мероприятии в Мальме, Швеция, придерживаясь принципов политического нейтралитета.
На Харьковщине объявили о принудительной эвакуации детей и их родителей из 18 населенных пунктов Купянщины
В Харьковской области власти решили принудительно эвакуировать 161 ребенка с родителями из 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольховатской громад из-за российских обстрелов гражданских районов.