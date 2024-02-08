Німеччина почала націоналізацію дочірніх компаній "Роснефти"
Київ • УНН
Уряд Німеччини вживає заходів для націоналізації дочірніх компаній "Роснефти" в Німеччині після передачі їх під зовнішнє управління.
Уряд Німеччини робить кроки для націоналізації дочірніх підприємств "Роснефти" після передачі їх під зовнішнє управління. Про це повідомляє видання Handelsblatt з посиланням на урядові джерела, передає УНН.
Деталі
Федеральне міністерство економіки готується до націоналізації нафтової компанії Rosneft Deutschland (RD). У понеділок російського концерну „Роснефть" було формально залучено до відповідних слухань
Слухання передує подальшій націоналізації і є формальною процедурою, яку уряд хоче дотриматися, зазначає Handelsblatt.
Доповнення
За даними інсайдерів, остаточне рішення ще не прийняте, проте уряд більше не вважає за відповідний метод для вирішення питання постійне продовження терміну дії зовнішнього управління.
У грудні "Роснефть" подала конституційну скаргу до Федерального адміністративного суду Німеччини проти передачі її дочірніх підприємств під зовнішнє управління німецького Федерального мережевого агентства.
14 березня суд відхилив позов "Роснефти" проти німецького уряду, підтримавши передачу її активів під зовнішнє управління. Без результатів залишилося також подання апеляції у серпні.
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