Україна націоналізувала нафтогазові активи російського олігарха на пів мільярда гривень
Київ • УНН
Вищий антикорупційний суд підтримав націоналізацію українських нафтогазових активів російського олігарха едуарда худайнатова вартістю півмільярда гривень.
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про націоналізацію українських активів підсанкційного олігарха з рф едуарда худайнатова. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ.
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Як повідомляється, у дохід України стягнуто 100% його частки у статутному капіталі ТОВ "Нафтова компанія "Альянс-Україна", що оцінюється у майже пів мільярда гривень.
За даними СБУ, худайнатов контролював українського нафтотрейдера через низку офшорних компаній і підконтрольних осіб. Таким чином він сподівався уникнути націоналізації цього активу після повномасштабного вторгнення рф. Також зазначається, що він отримувати значні прибутки з нафтогазового ринку України.
Втім, СБУ ідентифікувала особу реального бенефіціарного власника.
Також слідство встановило, що худайнатов є однією із довірених осіб путіна, очолює російську нафтогазову компанію "ННК-Груп" і входив до ради директорів "роснафти".
Ці два підприємства – одні з найбільших "спонсорів" війни проти України. Вони регулярно поставляють паливно-мастильні матеріали для військово-промислового комплексу та окупаційних угруповань росії. Також обидві компанії щомісяця перераховують мільярди рублів до бюджету країни-агресора
Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).
Розслідування для притягнення російського олігарха до відповідальності за злочини проти Україна триває, наголосили у відомстві.
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