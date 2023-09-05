Належали міноборони білорусі та компаніям рф: Україна націоналізувала авіаційні двигуни до літаків АН "Руслан"

Деталі

Підставою для націоналізації майна стали матеріали кримінального провадження за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ст. 110-2 КК України).

За даними слідства, з метою ремонту та продовження терміну експлуатації на державному підприємстві перебували авіаційні двигуни до літаків АН-124-100 «Руслан», які належали Міністерству оборони РБ та російській групі компаній «Волга-Дніпро».

Під час проведення санкціонованих обшуків двигуни вилучено та на них накладено арешт.

Додамо

У Вищому антикорупційному суді прокурори довели, що російська група компаній «Волга-Дніпро» сприяла завданню істотної шкоди національній безпеці України шляхом фінансування та матеріально-технічного забезпечення військової агресії рф проти України.

Військово-політичне керівництво держави-агресора залучало літаки АН «Руслан» до підготовки та проведення повномасштабного вторгнення рф на територію України. Цими літаками транспортували військову техніку, доставляли військові вантажі і товари подвійного призначення з інших країн на територію рф.