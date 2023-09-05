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Принадлежали минобороны беларуси и компаниям рф: Украина национализировала авиационные двигатели к самолетам АН "Руслан"

Киев • УНН

 • 424923 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Высший антикоррупционный суд удовлетворил иски Министерства юстиции Украины к Министерству обороны рб и группе компаний “Волга-Днепр” рф. В доход государства взысканы принадлежащие им активы — авиационные двигатели к самолетам АН “Руслан”, передает УНН с ссылкой на Офис генпрокурора.

Детали

Основанием для национализации имущества стали материалы уголовного производства по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ст. 110-2 УК Украины).

По данным следствия, с целью ремонта и продления срока эксплуатации на государственном предприятии находились авиационные двигатели к самолетам АН-124-100 «Руслан», которые принадлежали Министерству обороны РБ и российской группе компаний «Волга-Днепр».

Во время проведения санкционированных обысков двигатели изъяты и на них наложен арест.

Добавим

В Высшем антикоррупционном суде прокуроры доказали, что российская группа компаний «Волга-Днепр» способствовала нанесению существенного ущерба национальной безопасности Украины путем финансирования и материально-технического обеспечения военной агрессии рф против Украины.

Военно-политическое руководство государства-агрессора привлекало самолеты АН «Руслан» к подготовке и проведению полномасштабного вторжения рф на территорию Украины. Этими самолетами транспортировали военную технику, доставляли военные грузы и товары двойного назначения из других стран на территорию рф.

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