Украина национализировала нефтегазовые активы российского олигарха на полмиллиарда гривен

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о национализации украинских активов подсанкционного олигарха из рф эдуарда худайнатова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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Как сообщается, в доход Украины взыскано 100% его доли в уставном капитале ООО "Нефтяная компания "Альянс-Украина", что оценивается в почти полмиллиарда гривен.

По данным СБУ, худайнатов контролировал украинского нефтетрейдера через ряд оффшорных компаний и подконтрольных лиц. Таким образом он надеялся избежать национализации этого актива после полномасштабного вторжения рф. Также отмечается, что он получать значительные прибыли с нефтегазового рынка Украины.

Впрочем, СБУ идентифицировала личность реального бенефициарного владельца.

Также следствие установило, что худайнатов является одним из доверенных лиц Путина, возглавляет российскую нефтегазовую компанию "ННК-Групп" и входил в совет директоров "роснефти".

Эти два предприятия - одни из крупнейших "спонсоров" войны против Украины. Они регулярно поставляют горюче-смазочные материалы для военно-промышленного комплекса и оккупационных группировок России. Также обе компании ежемесячно перечисляют миллиарды рублей в бюджет страны-агрессора - указали в СБУ.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Расследование для привлечения российского олигарха к ответственности за преступления против Украины продолжается, отметили в ведомстве.

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