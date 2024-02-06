Украина национализировала нефтегазовые активы российского олигарха на полмиллиарда гривен

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  137165 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  146326 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  253643 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  344435 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  330784 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  289810 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  282363 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Новости по теме

Украина национализировала нефтегазовые активы российского олигарха на полмиллиарда гривен

Высший антикоррупционный суд поддержал национализацию украинских нефтегазовых активов российского олигарха эдуарда худайнатова стоимостью полмиллиарда гривен.

Экономика •   •  9702 просмотра
Украина национализировала нефтегазовые активы российского олигарха на полмиллиарда гривен

В Киеве сообщили о кишечной инфекции у гостей отеля, на лечении уже 6 человек - Центр контроля болезней

Эпидемиологическое расследование было начато после сообщения об острой кишечной инфекции среди гостей отеля в Киеве, шесть пациентов сейчас проходят лечение в столичных медицинских учреждениях.

Киев •   •  9552 просмотра
В Киеве сообщили о кишечной инфекции у гостей отеля, на лечении уже 6 человек - Центр контроля болезней

За сутки на Таврическом направлении россияне провели более 70 штурмов: Силы обороны уничтожили почти 500 оккупантов

В операционной зоне ОСУВ "Таврия" за прошедшие сутки враг нанес 21 авиаудар, провел 73 штурмовые действия и совершил 732 артиллерийских обстрела. Силы обороны ликвидировали почти 500 оккупантов и около 200 российских дронов.

Война •   •  11131 просмотра
За сутки на Таврическом направлении россияне провели более 70 штурмов: Силы обороны уничтожили почти 500 оккупантов

Иран проведет совместные военно-морские учения с россией и Китаем

Иран, россия и Китай проведут совместные военно-морские учения в ближайшие недели.

Новости Мира •   •  9649 просмотра
Иран проведет совместные военно-морские учения с россией и Китаем

Новый вариант COVID-штама Omicron - "Дженни": в Украине за январь выявили 42 случая

42 случая нового субварианта короновируса "Дженни" были выявлены в 12 областях Украины в январе.

COVID-19 •   •  10984 просмотра
Новый вариант COVID-штама Omicron - "Дженни": в Украине за январь выявили 42 случая

Семь человек погибли от отравления угарным газом на Житомирщине

Семь человек погибли от отравления угарным газом в частном доме в Житомирской области из-за неисправной системы газового отопления.

Общество •   •  12819 просмотра
Семь человек погибли от отравления угарным газом на Житомирщине

Несмотря на обстрел подстанции "Укрэнерго": дефицита электроэнергии в Украине не прогнозируется

россияне обстреляли одну из подстанций "Укрэнерго" на востоке Украины, повредив оборудование. В то же время в компании отмечают, что дефицита электроэнергии не прогнозируется.

Война •   •  14716 просмотра
Несмотря на обстрел подстанции "Укрэнерго": дефицита электроэнергии в Украине не прогнозируется

Профильный Комитет поддержал отставку министра по делам ветеранов Лапутиной

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов одобрил отставку министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной.

Политика •   •  11302 просмотра
Профильный Комитет поддержал отставку министра по делам ветеранов Лапутиной

Боррель в Киеве в четвертый раз с начала вторжения рф: обсудит военную и финансовую поддержку Украины и реформы

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель подтвердил свой четвертый визит в Киев с момента полномасштабного вторжения России, чтобы обсудить поддержку Украины со стороны ЕС через фонд в 50 миллиардов евро и реформы на пути Украины к вступлению в ЕС.

Война •   •  14307 просмотра
Боррель в Киеве в четвертый раз с начала вторжения рф: обсудит военную и финансовую поддержку Украины и реформы

Военные медики из Одесской области получат опыт Великобритании

Военные медики из Одесской области будут перенимать опыт британских коллег в лечении боевых ранений во время трехдневного тренинга.

Общество •   •  13678 просмотра
Военные медики из Одесской области получат опыт Великобритании