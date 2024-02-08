Германия начала национализацию дочерних компаний "Роснефти"

Правительство Германии предпринимает шаги для национализации дочерних предприятий "Роснефти" после передачи их под внешнее управление. Об этом сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники, передает УНН.

Детали

Федеральное министерство экономики готовится к национализации нефтяной компании Rosneft Deutschland (RD). В понедельник российский концерн "Роснефть" был формально привлечен к соответствующим слушаниям пишет издание.

Слушания предшествует дальнейшей национализации и является формальной процедурой, которую правительство хочет соблюсти, отмечает Handelsblatt.

Дополнение

По данным инсайдеров, окончательное решение еще не принято, однако правительство больше не считает подходящим методом для решения вопроса постоянное продление срока действия внешнего управления.

В декабре "Роснефть" подала конституционную жалобу в Федеральный административный суд Германии против передачи ее дочерних предприятий под внешнее управление немецкого Федерального сетевого агентства.

14 марта суд отклонил иск "Роснефти" против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление. Без результатов осталась также подача апелляции в августе.

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