Уряд Німеччини поки не хоче експропріювати акції "роснефти" у трьох німецьких НПЗ
Київ • УНН
Уряд Німеччини продовжив довірче управління акціями "Роснефти" в трьох німецьких нафтопереробних заводах ще на шість місяців, щоб дозволити російській компанії добровільно продати свої частки замість того, щоб їх експропріювати.
Німецький уряд поки утримується від експропріації акцій російської державної компанії "роснефть" у трьох німецьких нафтопереробних заводів. Про це повідомляє видання tagesschau, передає УНН.
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Як повідомляє видання, федеральний уряд утримується від експропріації акцій російської державної компанії "роснефть" у трьох німецьких НПЗ. У Мінекономіки країни заявили, що хочуть продовжити довірче управління ще на півроку, щоб "роснефть" добровільно продала свої акції, зокрема більшість у великому нафтопереробному заводі у Шведті.
Зазначається, що дві німецькі філії компанії володіють 54% акцій величезного промислового заводу в Шведті, а також міноритарними частками в двох інших нафтопереробних заводах у Баден-Вюртемберзі та Баварії.
Загалом російська компанія контролює близько 12% нафтопереробних потужностей Німеччини.
"Федеральний уряд вирішив знову продовжити довірче управління після того, як російські власники заявили про намір продати свої частки в двох дочірніх компаніях протягом продовженого терміну", - заявили у Мінекономіки Німеччини.
Нагадаємо
Уряд Німеччини вживає заходів для націоналізації дочірніх компаній "роснефти" в Німеччині після передачі їх під зовнішнє управління.