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Уряд Німеччини поки не хоче експропріювати акції "роснефти" у трьох німецьких НПЗ

Київ • УНН

 • 48267 перегляди

Уряд Німеччини продовжив довірче управління акціями "Роснефти" в трьох німецьких нафтопереробних заводах ще на шість місяців, щоб дозволити російській компанії добровільно продати свої частки замість того, щоб їх експропріювати.

Уряд Німеччини поки не хоче експропріювати акції "роснефти" у трьох німецьких НПЗ

Німецький уряд поки утримується від експропріації акцій російської державної компанії "роснефть" у трьох німецьких нафтопереробних заводів. Про це повідомляє видання tagesschau, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє видання, федеральний уряд утримується від експропріації акцій російської державної компанії "роснефть" у трьох німецьких НПЗ. У Мінекономіки країни заявили, що хочуть продовжити довірче управління ще на півроку, щоб "роснефть" добровільно продала свої акції, зокрема більшість у великому нафтопереробному заводі у Шведті.

Зазначається, що дві німецькі філії компанії володіють 54% акцій величезного промислового заводу в Шведті, а також міноритарними частками в двох інших нафтопереробних заводах у Баден-Вюртемберзі та Баварії.

Загалом російська компанія контролює близько 12% нафтопереробних потужностей Німеччини.

"Федеральний уряд вирішив знову продовжити довірче управління після того, як російські власники заявили про намір продати свої частки в двох дочірніх компаніях протягом продовженого терміну", - заявили у Мінекономіки Німеччини.

Нагадаємо

Уряд Німеччини вживає заходів для націоналізації дочірніх компаній "роснефти" в Німеччині після передачі їх під зовнішнє управління.

Павло Башинський

Павло Башинський

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