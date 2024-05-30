Европейские службы безопасности считают, что серия пожаров и атак на инфраструктуру связана с россией

Европейские службы безопасности находятся в состоянии повышенной готовности, поскольку подозревают россию в многочисленных попытках организовать поджоги и диверсии на инфраструктурных объектах в Европе. Службы безопасности заявляют, что серия пожаров и атак на инфраструктуру может быть частью попытки россии дестабилизировать континент. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Guardian.

Детали

После серии пожаров и атак на инфраструктуру в странах Балтии, Германии и Великобритании Службы безопасности по всей Европе находятся в состоянии повышенной готовности к потенциальному новому оружию российской войны - поджогам и саботажу.

В частности, когда в этом месяце вспыхнул пожар в литовской ИКЕА, премьер-министр Польши Дональд Туск высказал предположение, что это могла быть работа иностранного диверсанта.

Следователи уже заявляли о возможной причастности россии к поджогу на востоке Лондона, пожару в крупнейшем торговом центре в Польше, попытке саботажа в Баварии в Германии и антисемитских граффити в Париже.

На прошлой неделе Туск сообщил, что польские власти арестовали девять человек в связи с актами саботажа, вероятно, совершенными по приказу российских служб. Он заявил, что эти преступления включали избиение и поджог.

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В настоящее время нет явных доказательств того, что какие-либо из этих инцидентов были скоординированы. Однако, Службы безопасности считают, что они могут быть частью попытки Москвы дестабилизировать Запад, поддержавший Украину. Отмечается, что после холодной войны операции внешней разведки состояли из шпионов и их кураторов, но в эпоху социальных сетей вандалы могут быть наняты, оставляя мало связей с другими злоумышленниками, как саботажники, которым платят несколько сотен евро или криптовалютой.

Обеспокоенность тем, что эти гибридные атаки могут быть связаны с россией, настолько возрастает, что этот вопрос был поднят на саммите министров иностранных дел и обороны в Брюсселе на этой неделе, где представители безопасности Нидерландов, Эстонии и Литвы предупредили о национальных уязвимостях.

Один из министров сказал The Guardian, что они глубоко обеспокоены "физическим саботажем, организованным, профинансированным и осуществленным российскими марионетками".

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Во вторник министр обороны Эстонии Ханна Пекур, находясь в Брюсселе на саммите ЕС по вопросам обороны, заявил, что страна также стала жертвой российских диверсий.

Они проводили подобные операции в Эстонии. Они наняли 10 человек для нападения на автомобиль министра внутренних дел и автомобиль журналиста. Это нормальное поведение россии. Нам обидно об этом говорить, но мы должны понимать, что россия становится все более и более агрессивной по отношению к европейским странам, а также странам НАТО - сказал он.

Он имел в виду инциденты в феврале, когда были разбиты окна автомобилей министра внутренних дел Лаури Ляанеметса и журналиста.

По словам прокурора, вскоре после этого было арестовано шесть человек, среди которых были граждане россии и лица с двойным российско-эстонским гражданством.

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